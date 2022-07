Cet acteur a rencontré Marvel et pourrait être le nouveau Wolverine

merveille

Il semblerait que Kevin Feige et Marvel décideront bientôt qui jouera Wolverine dans le MCU et un acteur sonne comme celui visé après une rencontre.

©IMDBHugh Jackman comme Wolverine

carcajous est l’un des personnages les plus paradigmatiques de la marque merveille et son passage au cinéma avec Hugh Jackman prêtant son corps à cet anti-héros a été l’un des grands jalons de la franchise X Men établi par Renard. sûr maintenant Disney a les droits des mutants et ensuite le Univers cinématographique Marvel vous pouvez avoir votre propre Cyclops, votre propre Storm, et bien sûr, entre eux tous, votre propre Wolverine.

Ce qui est certain, c’est que Kévin Feig sait que tôt ou tard les mutants doivent faire des débuts triomphaux dans le Univers cinématographique Marvel Et cela signifiera sûrement une révolution au sein de la marque, qui est la tendance la plus importante de l’industrie hollywoodienne ces dernières années, attirant de nombreux noms qui souhaitent faire partie de la franchise.

Le prochain Wolverine ?

En ce sens, il y a un nom qui sonne pour remplacer Hugh Jackman dans le rôle de carcajous. Taron Egerton eu une réunion avec le numéro un merveille, Kévin Feigsur la probable incorporation de l’interprète au Univers cinématographique Marvel et après quelques déclarations de l’acteur, le fandom a commencé à imaginer à quoi ressemblerait sa version du mutant aux griffes d’adamantium.

« Je ne pense pas que ce soit mal de dire ça. Je serais excité mais aussi inquiet, car Hugh est tellement associé au personnage que je me demande si ce ne serait pas trop difficile pour quelqu’un d’autre de le faire. Mais si par chance c’est le cas, ils me donneront une chance. »a déclaré Egerton lorsqu’on lui a demandé New York Times sur sa rencontre avec Kévin Feig et la chance d’être le prochain carcajous dans le MCU.

Taron Egerton a à son actif la franchise Kingsmanqui est basé sur un roman graphique, où il prête son corps à Gary « Oeuf » Ne pas gagner. Aussi Robin des Bois, Club des garçons milliardaires et le biopic d’Elton John, Rocketman. C’est un jeune homme avec du talent et de la polyvalence qui pourrait beaucoup apporter au personnage de Logan en plus d’avoir des traits symétriques similaires à ceux que les artistes savent imprimer dessus carcajous dans les vignettes.

