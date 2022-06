Cet acteur a postulé pour jouer dans le biopic de Stanley Kubrick

in

Hollywood

Directeur de Orange mécanique Oui L’éclat Il est décédé il y a plus de deux décennies. Bien qu’il n’y ait pas de projet confirmé, ils ont trouvé dans les réseaux le candidat idéal pour l’incarner.

© GettyLe réalisateur est décédé au Royaume-Uni en 1999.

Plusieurs réalisateurs ont été joués par des acteurs dans des biopics de Hollywoodcomme le cas de Ed Wood qui a dirigé Tim Burton et avait Johnny Depp en tant que protagoniste, ou le Alfred Hitchcock incarné par Anthony Hopkins. Au fil des ans, différents cinéastes ont marqué l’industrie et s’il y en a un qui ne laisse aucun doute, c’est Stanley Kubrickle New-Yorkais décédé en 1999.

dans le CV de kubrick de grandes œuvres comme 2001 : L’odyssée de l’espace, L’éclat Oui Orange mécanique. Il est incontestable que kubrick est devenu une marque de fabrique quand il s’agissait de faire des films et que son travail se reflétait dans celui d’autres cinéastes qui l’ont suivi. Alex Garland ou Wes Anderson ce sont deux réalisateurs complètement opposés dans leurs styles qui, en quelque sorte, ont été marqués par kubrick.

Dans ce contexte, il serait extrêmement intéressant de voir comment la vie de Stanley Kubrick au grand écran. Bien qu’il n’y ait pas de projet confirmé à cet égard, un mouvement a commencé à circuler sur les réseaux qui a pour candidat un acteur de choses étranges. Utilisateur @AdamFrazier a écrit: « Écoutez-moi… Brett Gelman pour un biopic de Stanley Kubrick” Et il n’a pas fallu longtemps pour que son message devienne viral.

La parution de Twitter dépassé 10 mille aime mais le plus important est qu’il ait eu l’approbation du Gelmanqui l’a retweeté et a écrit : « Faisons en sorte que cela arrive ». étaient 21 mille aime ceux qui ont rencontré la star de choses étranges Oui sac à pucesqui a une forte ressemblance physique avec le réalisateur mais qui a aussi montré qu’il avait le talent nécessaire pour devenir ce réalisateur déterminant et controversé.

+The Shining, le film le plus controversé de Kubrick

Il est clair que tout biopic qui se concentre sur la vie de Stanley Kubrick doit consacrer une partie de son intrigue au tournage de L’éclat. La production inspirée du travail de Stephen King C’était plein de controverses, comme le fait que l’auteur lui-même n’aimait pas le résultat final. De plus, l’actrice qui a donné vie à Wendy Torance, Shelly Duvalla révélé avoir subi plusieurs abus de la part du réalisateur qui lui ont laissé des traumatismes à vie. Vous pouvez lire à ce sujet ici.

