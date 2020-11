C’est vraiment vrai. Tesla tequila est une réalité

LA Tesla tequila est apparu et … déjà épuisé. C’est la norme lorsque Tesla met en vente un produit non automobile, tout à fait «prêt à l’emploi». Vous souvenez-vous encore des lance-flammes pour aider à financer The Boring Company?

Eh bien, la tequila de Tesla promet la même «puissance de feu» que le lance-flammes descendant dans la gorge, mais maintenant ils ne le sauront que jusqu’à ce qu’un nouveau lot soit disponible. Même avec un prix de 250 € (environ 212 euros) pour chacune des bouteilles particulières (en forme de rayon), épuisées en un coup d’œil.

Pourquoi Tesla tequila? L’idée a pris forme dans une blague du 1er avril il y a deux ans et demi, quand Elon Musk a publié un tweeter au milieu de «l’enfer de la production» du modèle 3. On peut voir la description «Elon Musk a été retrouvé inconscient contre un modèle 3, entouré de bouteilles de« Teslaquilla », avec les marques de larmes sèches encore visibles sur ses joues.»

Elon a été retrouvé évanoui contre une Tesla Model 3, entouré de bouteilles «Teslaquilla», les traces de larmes séchées toujours visibles sur ses joues. Ce n’est pas une déclaration prospective, car, de toute évidence, à quoi ça sert? Joyeux nouveau mois! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 – Elon Musk (@elonmusk) 1 avril 2018

Description accompagnée d’une image révélatrice, sur laquelle vous pouvez toujours voir une carte indiquant « Faillite » à la Elmer Fudd – ils étaient à un mois de cela, selon des déclarations récentes de Musk …

Eh bien, deux ans et demi plus tard, il n’y a pas de « Teslaquilla » (bien que le nom ait été enregistré), mais il y a Tesla tequila, produite par Nosotros Tequila.

Vas y coup?