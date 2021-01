C’est vraiment là! La deuxième exoplanète candidate du télescope spatial Kepler a finalement été confirmée.

Une nouvelle exoplanète est une véritable explosion du passé.

Les astronomes viennent de confirmer l’existence de KOI-5Ab, qui a d’abord été signalé comme une planète potentielle par le pionnier de la NASA Télescope spatial Kepler en 2009.

Le monde extraterrestre insaisissable était le deuxième «candidat» jamais identifié par Kepler, qui chassait des planètes dans deux missions différentes de 2009 à 2018 . Kepler a utilisé la «méthode de transit», repérant les baisses de luminosité révélatrices causées lorsque des mondes extraterrestres croisaient les visages de leurs étoiles hôtes du point de vue du vaisseau spatial.

Ce travail a été incroyablement productif. Près des deux tiers des quelque 4300 connus exoplanètes ont été découverts par Kepler, et les analyses de l’énorme jeu de données du télescope continuent de révéler de nouvelles découvertes.

KOI-5Ab est passé entre les mailles du filet il y a plus de dix ans, en partie à cause de ce déluge de données. L’équipe Kepler a repéré un signal de transit apparent appartenant à une planète de la taille de Neptune qui tournait autour d’une étoile semblable au soleil tous les cinq jours terrestres. Cette étoile et la planète apparente se trouvent à environ 1800 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne.

Mais une enquête plus approfondie a révélé que l’étoile mère avait une étoile compagnon, rendant les analyses beaucoup plus difficiles. Et il y avait beaucoup d’autres candidats à contrôler.

Ainsi, KOI-5Ab « a été rapidement abandonné, principalement parce qu’il s’est compliqué », a déclaré David Ciardi, scientifique en chef de l’Exoplanet Science Institute de la NASA, situé au Centre de traitement et d’analyse infrarouge du California Institute of Technology à Pasadena, lors d’un conférence de presse lundi (11 janvier) à la 237e réunion de l’American Astronomical Society (AAS).

En effet, KOI-5Ab était encore plus compliqué que les chercheurs ne le pensaient à l’époque. En 2014, Ciardi et d’autres scientifiques avaient déterminé que le système KOI-5 abritait en fait trois étoiles. Et il n’était toujours pas clair si KOI-5Ab existait réellement, ou si le signal de 2009 était généré par l’une des étoiles compagnons.

KOI-5Ab est revenu sous les projecteurs grâce au successeur de Kepler, la NASA Satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit (TESS), lancé en 2018. TESS a également repéré un signal dans le système KOI-5, généré par une planète potentielle avec une période orbitale de cinq jours terrestres.

« Je me suis dit: » Je me souviens de cet objectif « , » Ciardi dit dans un communiqué .

Il a donc examiné attentivement toutes les informations sur le système – les observations de transit par Kepler et TESS, ainsi que les données de vitesse radiale recueillies par des instruments au sol tels que l’observatoire Keck à Hawaï. (Les mesures de vitesse radiale quantifient à quel point une planète en orbite tire gravitationnellement sur son étoile mère. Un tel travail peut révéler la masse approximative d’une exoplanète, alors que les observations de transit donnent une idée approximative de sa taille.)

Le système d’étoiles KOI-5 se compose de trois étoiles, étiquetées A, B et C dans ce diagramme. Les étoiles A et B sont en orbite tous les 30 ans. L’étoile C tourne autour des étoiles A et B tous les 400 ans. Le système héberge une planète connue, appelée KOI-5Ab, qui a été découverte et caractérisée à l’aide des données des missions Kepler et TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA, ainsi que des télescopes au sol. (Crédit d’image: Caltech / R. Hurt (IPAC))

Prises ensemble, les données ont confirmé que KOI-5Ab est en effet une planète, environ deux fois moins massive que Saturne. La nouvelle recherche, que Ciardi a détaillée lors de la réunion de l’AAS lundi, a également révélé d’autres détails du système KOI-5. Par exemple, l’étoile principale sur laquelle KOI-5Ab orbite (étoile A) a un compagnon proche (étoile B); ce duo tourne en orbite une fois tous les 30 ans terrestres. La troisième étoile du système (étoile C) est beaucoup plus éloignée, en orbite autour de la paire AB tous les 400 ans.

De plus, le plan orbital de KOI-5Ab est désaligné avec celui de l’étoile B, ce qui suggère que l’étoile a peut-être donné à la planète une botte gravitationnelle à un moment de l’histoire du système, ont déclaré des chercheurs. (Les étoiles et leurs planètes se forment à partir du même nuage de gaz et de poussière, de sorte que leurs plans orbitaux correspondent généralement au départ.)

KOI-5Ab est loin d’être la première planète à être découverte dans un système multistar . Mais ces systèmes semblent héberger des planètes moins fréquemment que les systèmes solaires à une seule étoile comme le nôtre, pour des raisons que les scientifiques ne comprennent pas encore.

« Des compagnons stellaires peuvent partiellement éteindre le processus de formation de la planète », a déclaré Ciardi. «Nous avons encore beaucoup de questions sur comment et quand les planètes peuvent se former dans des systèmes à plusieurs étoiles et comment leurs propriétés se comparent à celles des planètes dans des systèmes à une seule étoile. En étudiant le système KOI-5 plus en détail, nous pouvons peut-être avoir un aperçu de comment l’univers fait des planètes. «