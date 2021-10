C’est vrai? Filtré une scène de Spider-Man: No Way Home

Ça ne fait aucun doute que merveille vit l’un de ses meilleurs moments : après avoir franchi une étape très importante de son univers cinématographique avec Avengers : Fin de partieIls ont depuis sorti des films que les fans ont adorés et qui ont également marqué un boom au box-office. Mais malgré le grand nombre de sorties, force est de constater que la plus attendue est Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Le troisième film avec Tom Holland arrivera en décembre de cette année et sa remorque -qui a été consacrée comme le plus regardé de l’histoire du cinéma – a donné cela pour parler. C’est que nous ne verrons pas seulement les personnages déjà connus sous le nom de Pierre Parker ou Docteur étrange interpreté par Benedict Cumberbatch, mais aussi reviendront les méchants des films sortis il y a longtemps par la main de Photos Sony.

Et ce n’est pas tout, car la théorie selon laquelle Andrew Garfield et Tobey Maguire se mettra une fois de plus dans la peau de Spider-Man pour aborder le thème très acclamé de la multivers. Il n’y a encore rien de confirmé de la part de la société de Kevin Feige qui, de toute façon, a toujours laissé la porte ouverte pour que quelque chose comme ça se produise dans le prochain film.

Pour le moment, il n’y a qu’une seule bande annonce officielle qui a montré que tout peut arriver dans l’histoire menée par Tom Holland. Cependant et, comme il est d’usage, les petites fuites Ils sont apparus sur les réseaux sociaux et ont enthousiasmé les fans qui ont hâte et qui veulent déjà voir de nouvelles scènes du long métrage de super-héros.

Au cours des dernières heures, ce petit fragment d’une scène a été divulgué via Twitter et YouTube. Chaînes vérifiées Marvel et Sony Pictures ils n’ont pas commenté la question et on ne sait pas si les images sont réelles ou appartiennent à un autre type de fausses productions. Quoi qu’il en soit, certains cinéphiles espèrent voir bientôt une nouvelle avance augmenter et apparemment, il ne faudrait pas longtemps pour que cela se produise.

