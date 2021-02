C’est votre chance! Lamborghini demande aux fans s’ils veulent des VE ou des PHEV

Lamborghini a lancé une enquête en ligne auprès des fans, leur demandant s’il fallait investir dans des véhicules électriques ou des PHEV. Les moteurs à combustion «pure» appartiendront au passé, au nom de la durabilité et… des émissions.

Pressée par les autorités de réduire drastiquement les émissions, l’industrie automobile est à un véritable carrefour et tout indique que l’avenir passe par l’électrification. Certaines marques ont déjà annoncé qu’elles cesseraient de produire des véhicules à combustion, se concentrant exclusivement sur les véhicules électriques.

Lamborghini semble avoir des doutes sur la voie à suivre et demande aux visiteurs de son site Web de donner leur avis sur la durabilité et l’avenir de la marque. Bien que la plupart des questions ne présentent que peu d’intérêt, deux se démarquent.

Le premier cherche à savoir « dans quel type de technologie Lamborghini devrait-elle investir pour un avenir plus durable? » En réponse, il existe quatre options technologiques: hybride rechargeable, électrique, à pile à combustible et à combustion interne.

Nouvel Aventador doté de la technologie PHEV

Lamborghini, rappelez-vous, n’exclut pas cette dernière solution et a déjà annoncé ses plans pour un successeur à l’Aventador avec la technologie hybride.

Ce modèle doit garder un moteur V12 aspiré, mais associé à un moteur hybride pour permettre une réduction de la consommation de carburant et répondre aux normes d’émissions. Les détails sont rares, mais il semble que le successeur de l’Aventador soit un hybride rechargeable avec un moteur électrique monté à l’avant.

Le successeur de l’Aventador devrait être équipé d’un moteur V12 aspiré, d’un moteur électrique à l’avant et d’une batterie externe de charge

À long terme, on ne sait toujours pas si Lamborghini deviendra exclusivement électrique ou continuera à fournir des hybrides rechargeables. Cependant, une chose semble certaine: les modèles équipés exclusivement de moteurs à combustion interne deviendront une chose du passé, ce qui dans le cas de cette marque est même splendide.

Le deuxième problème est lié à l’utilisation de matériaux recyclés ou «éco-durables» à l’intérieur des véhicules. Lamborghini ne dit pas quelles solutions il envisage, mais Ford utilise – et depuis plus d’une décennie maintenant – une mousse à base de soja qui a déjà empêché le rejet de plus de 103 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Indépendamment des projets de Lamborghini, la société semble parier sur un avenir plus durable.

