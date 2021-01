C’est votre argent, mais Robinhood ne vous laissera pas l’utiliser: interdit temporairement aux utilisateurs d’échanger des actions GameStop ou AMC [Actualizada]

Vous avez votre argent dans une banque. Vous allez faire du shopping avec votre carte et lorsque vous arrivez dans un magasin, cela vous permet d’acheter certains articles mais du coup cela vous empêche de dépenser cet argent pour d’autres que vous voulez. C’est votre argent et votre responsabilité, alors est-ce possible?

Il passe. Au moins quelque chose de similaire, car Robinhood et d’autres plateformes de ce type telles que Degiro ou Interactive Brokers ont décidé d’interdire temporairement à leurs utilisateurs de négocier des actions. de GameStop, AMC et d’autres sociétés.

Interactive Brokers a mis en liquidation la négociation d’options AMC, BB, EXPR, GME et KOSS uniquement en raison de l’extraordinaire volatilité des marchés. De plus, les positions longues sur actions exigeront une marge de 100% et les positions courtes sur des actions nécessiteront une marge de 300% jusqu’à nouvel ordre. – Courtiers interactifs (@IBKR) 28 janvier 2021

Comme ils le disent, ils le font pour «atténuer le risque pour nos clients» au vu du phénomène qui se déroule ces jours-ci avec ces actions et d’autres dont ils souffraient. ascensions absolument extraordinaires.

Ces mouvements ont déjà leurs premières conséquences. L’un d’eux, le chute de la valeur de GameStop (GME), qui est actuellement à 126 dollars (il y a une heure et demie, il atteignait 450).

Classement actuel de Robinhood dans Playstore. Plus de 200 000 critiques 1 étoile après que la plateforme ait restreint le trading sur GameStop, AMC et d’autres actions. La note de Robinhood était de 4,8 il y a une heure pic.twitter.com/ATyqKcYfnZ – Al (@BBGMarket) 28 janvier 2021

Un autre, le attaque massive de votes négatifs ce qui a amené Robinhood à avoir la valorisation la plus basse possible sur Google Play Store: il est passé d’un 4.8 à 1.0.

Les utilisateurs de ces plateformes répondent à ces mouvements avec plaintes et critiques dans les réseaux sociaux.

Les investisseurs individuels sont privés de leur capacité à négocier @RobinhoodApp Pendant ce temps, les hedge funds et les investisseurs institutionnels peuvent continuer à se négocier normalement. Comment appelez-vous un marché qui supprime la capacité des investisseurs particuliers à acheter pour sauver les investisseurs institutionnels à court terme? https://t.co/G0hQFJDaG4 – mod wsb (@wsbmod) 28 janvier 2021

Sur Twitter, l’utilisateur @wsbmod, en théorie l’un des modérateurs du sous-répertoire WallStreetBets, a expliqué comment Robinhood ne permet pas aux utilisateurs finaux d’investir, mais les fonds communs de placement et les investisseurs institutionnels pourraient continuer à le faire.

Le contrôle de votre argent n’est plus (tellement) le vôtre

Robinhood est une plateforme de négociation d’actions bien connue, un courtier qui a permis à des millions d’utilisateurs de peut trader beaucoup plus directement et avec des conditions qui sont généralement très intéressantes pour eux en raison de leurs faibles (ou pas) commissions.

Ce service fait cependant l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, et la raison est logique: ont temporairement interdit à leurs utilisateurs d’acheter de nouvelles actions dans des sociétés telles que GameStop ou AMC, deux des actions qui ont connu une croissance fulgurante ces derniers jours en raison (en partie) de l’action de milliers de petits investisseurs qui se sont coordonnés via le sous-reddit r / WallStreetBets. Au moins une autre plateforme similaire, Degiro, vient de prendre une décision identique.

Les partages GameStop ont atteint dépasser 400 € aujourd’hui alors qu’au début de l’année, il était d’environ 18 €.

La montée en puissance d’AMC n’a pas été aussi forte, mais toujours ceci et d’autres valeurs telles que BlackBerry. ont subi les effets de ces actions apparemment motivé – au moins en partie, bien qu’il puisse certainement y avoir d’autres éléments qui l’influencent – par le subreddit susmentionné.

Ces mesures ont également été activées d’autres valeurs telles que Blackberry et Nokia, également affectée par le phénomène.

Chez r / WallStreetBets, il y a ceux qui affirment que la décision est venue à la suite de la pression de Citadel, un fonds qui devait déjà « sauver » Melvin Capital ces jours-ci pour ses positions courtes sur GameStop; selon d’autres sources Citadel gère 60% des parts de Robinhood.

En fait, cette entreprise et d’autres ont versé à Robinhood près de 100 millions de dollars au premier trimestre de 2020 seulement, ce qui le ferait avoir une position privilégiée d’exiger que l’entreprise cesse d’autoriser les opérations avec ces valeurs.

Dans un article officiel sur le blog Robinhood, les responsables indiquent que la décision Elle a été prise « à la lumière de la récente volatilité », ce qui signifie que les utilisateurs peuvent clôturer leurs positions dans ces sociétés, mais pas acheter de nouvelles actions.

