C’est une tendance sur HBO Max et aura une deuxième saison : le secret de The White Lotus

Les sketchs sont généralement attrayants en eux-mêmes. C’est que l’humour avec ironie est parfois un très bon moyen de montrer la réalité et l’injustice du monde dans lequel nous vivons. En fin de compte, cela apporte du dynamisme à l’histoire qui est racontée. La même chose se produit avec Le lotus blanc, une production originale de HBO Max qui nous plonge dans l’univers d’un groupe d’invités millionnaires qui se rendent à Hawaï pour passer des vacances de rêve.







Créé, produit et réalisé par Mike blanc, connu pour son travail sur la série Freaks and Geeks, Dawson’s Creek et School of Rock, Cette série compte 6 épisodes et dimanche prochain le dernier de sa première saison sera diffusé. Cette semaine, en effet, la toute nouvelle plate-forme arrivée en Amérique latine en mai dernier l’a déjà renouvelée pour une deuxième, car la vérité est que cette histoire a beaucoup plus à nous montrer.

The White Lotus, la série HBO Max qui analyse l’injustice avec ironie

contrairement à Après la vie, une production originale de Netflix cru par Ricky Gervais, qui est proposé par la satire pour réfléchir sur la perte d’un être cher et le deuil, Le lotus blanc utilise cette ressource mais pour approfondir les questions liées aux classes sociales, aux inégalités et à l’injustice au sein du système capitaliste.

En d’autres termes, il suit les caprices d’un groupe de millionnaires qui s’énervent, par exemple, de ne pas avoir obtenu la meilleure chambre de l’hôtel et « profitent » de la danse des indigènes locaux, qui à leur tour se battent pour récupérer leurs terres. de leurs ancêtres.

La série HBO Max aura la saison 2 (Photo: HBO Max)



La vérité est qu’en plus de cet élément particulier et intéressant aux accents de drame social, Le lotus blanc ajoute le mystère. Car, oui, il est inévitable de ne pas penser que ces personnages cachent quelque chose, que quelque chose de plus sombre se cache derrière eux et dans cet hôtel de luxe. Voici peut-être le secret et la clé de cette série. Qu’on n’a jamais fini de comprendre ou plutôt de déchiffrer ces gens. Qui sont-ils? Que veulent-ils vraiment ? Ceci, avec un brillant quota d’humour, est vraiment ahurissant.

Et, pour ceux qui aiment les thèmes musicaux des séries ou des films, en ce sens, la série ne déçoit pas non plus. La bande originale complète et, c’est particulier, le thème d’ouverture composé par Cristóbal Tapia De Veer il mélange une infinité d’instruments et de sons, quelque chose qui nous transporte à Hawaï et nous entraîne dans une atmosphère d’intrigue et même de danger.

HBO Max a rapporté que la série aura une saison 2 avec de nouveaux personnages et lieux. Alors en attendant le dernier épisode du premier opus, on sait déjà que le prochain n’aura pas lieu à Hawaï. Il suivra également un nouveau groupe de touristes se rendant dans une autre propriété de White Lotus.