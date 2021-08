C’est une romancière, vous tous ! Dolly Parton s’associe à James Patterson pour un nouveau projet

Chanteur, auteur-compositeur, acteur, entrepreneur, mémorialiste, auteur de livres pour enfants et philanthrope – cela se lit comme une longue liste de professionnels, mais ce n’est que Dolly Parton et son curriculum vitae en constante expansion.

Et maintenant, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de l’artiste bien-aimé. Mercredi, elle a annoncé un autre ajout impressionnant à son répertoire : romancier.

« Je ne peux pas être plus enthousiasmé par la sortie de mon tout premier roman #RunRoseRun avec @jamespattersonbooks », a déclaré l’homme de 75 ans sur les réseaux sociaux.

Comme pour beaucoup de ses autres projets, Parton prévoit d’effectuer plusieurs tâches sur celui-ci. En plus de son partenariat avec l’esprit derrière le Women’s Murder Club et les romans d’Alex Cross sur « Run, Rose, Run », elle publie également de nouvelles musiques qui lui sont liées.

« J’ai aussi un nouveau CD pour accompagner le livre, basé sur ses personnages et ses situations », a-t-elle poursuivi. « J’espère que vous apprécierez le livre et les chansons autant que nous en avons eu à les assembler. »

Selon James Patterson, la musique de Parton n’est pas seulement basée sur le roman, elle fait partie de l’expérience de la narration.

« Ce qui est époustouflant dans ce projet, c’est que la lecture du roman est renforcée par l’écoute de l’album et vice versa », a-t-il déclaré dans une déclaration à People. « C’est une expérience vraiment unique que je sais que les lecteurs (et les auditeurs) vont adorer. »

Il a également noté que travailler avec la star de la musique country a été « un honneur », ainsi que « beaucoup de plaisir ».

Le roman sort le 7 mars 2022 et l’éditeur Little, Brown and Company l’appelle « un thriller sur un jeune auteur-compositeur-interprète en plein essor et en fuite, et déterminé à faire tout ce qu’il faut pour survivre ».

«Chaque chanson raconte une histoire», lit-on dans le synopsis sur la page de précommande du livre. « C’est une star montante, qui chante la dure vie derrière elle. Elle est aussi en fuite. Trouver un avenir, perdre un passé. Nashville est l’endroit où elle est venue réclamer son destin. C’est aussi là que l’obscurité qu’elle a fui pourrait la trouver. Et la détruire. ‘Run, Rose, Run’ est un roman étincelant de danger et de désir – une histoire que seul l’artiste bien-aimé n°1 des États-Unis et son auteur à succès n°1 auraient pu créer.

Bien que Parton soit une nouvelle romancière, elle est une vétéran lorsqu’il s’agit d’apporter des livres à des lecteurs avides.

En 1995, elle a lancé un programme d’alphabétisation appelé Imagination Library, qui visait d’abord à donner aux enfants près de chez elle des livres gratuits chaque mois pour les accompagner tout au long de leurs premières années si importantes. Mais il s’est rapidement étendu de quelques comtés du Tennessee à de nombreux pays à travers le monde.

Parton a été honoré par la Bibliothèque du Congrès en 2018, peu de temps après que le programme a envoyé son 100 millionième livre.