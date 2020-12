Madonna a averti ses fans des nouvelles conditions de service d’Instagram qui incluent des « politiques de cyber-surveillance », dit-elle.

La légendaire « Queen of Pop » Madonna met en garde ses abonnés Instagram sur une nouvelle règle dans les conditions de service qui permettra au site de médias sociaux de s’immiscer dans les données privées de leurs utilisateurs. Mike Coppola / «Les nouvelles politiques de cybersurveillance d’Instagram permettent à Mark Zuckerberg de vous espionner, vous et votre famille, de voler vos secrets les plus intimes et de surveiller votre respect des mandats gouvernementaux sur tous vos appareils – y compris votre télévision – et de vendre vos données au gouvernement et à l’industrie ou vous punir pour désobéissance « , a-t-elle écrit sur Instagram. » C’est une merde effrayante. « D’autres utilisateurs ont exprimé des inquiétudes pour les travailleurs du sexe, car il semble que la nouvelle politique pourrait permettre au site de supprimer tout contenu sexuellement suggestif, mais la société a défendu cette décision dans une déclaration de réponse, affirmant que leur position concernant le contenu sexuel ne changera pas. Instagram a envoyé sa réponse à Mashable en disant: «que les nouvelles conditions visent à clarifier la façon dont l’application utilise les données pour diffuser des publicités personnalisées; quelles données les annonceurs reçoivent; et les licences et l’utilisation de la propriété intellectuelle. Ils n’ont changé aucun des termes concernant la publication de contenu à caractère sexuel ou suggestif. « Madonna, qui a été une fervente utilisatrice d’Instagram dans le passé, n’a pas développé davantage les nouvelles politiques. [Via]