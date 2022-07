« C’est une histoire d’empêchements et de blessures familiales » : Andrés Kaiser, directeur de Teorema de tiempo

Après avoir commencé sa carrière de réalisateur avec son premier film, sauvage (2018), Le réalisateur Andrés Kaiser présente son deuxième long métrage au Festival international du film de Guanajuato (GIFF) dans ce 2022. Il s’agit de théorème du temps, un film qui répète le style des images trouvées à l’exception que les images trouvées utilisées à l’écran sont vraies.

Kaiser a (re)découvert et (re)construit une vie de famille stockée dans des photographies et des films que le temps a jugé bon de se procurer en bon état. Cette vie est celle de son grand-père Arnoldo, voire la sienne. Il semble que le destin, ou le phénomène inexplicable d’être un canal choisi par nos défunts pour raconter leurs histoires, ait voulu qu’Andrés soit chargé de rassembler les pièces visuelles et émotionnelles qui lui tombaient entre les mains.

Avec la clarté que le montage était le moyen nécessaire et idéal pour raconter, Kaiser s’est concentré sur le montage, mais pas avant un examen exhaustif des petites histoires qui lui indiquaient à elles seules comment les assembler. De la même manière, il s’agissait d’un travail intense sur le plan affectif en raison de la surprise imminente qui accompagne le fait de savoir qui vous pensiez connaître ou que vous saviez peu.

Juste pour distinguer ce qu’il montre théorème du temps Nous avons parlé dans Spoiler avec Andrés Kaiser. Il partage également avec nous quels sont les projets qui sont en route et son retour dans l’horreur.

Entretien avec Andres Kaiser

Vous venez avec théorème du temps, votre deuxième film. Est-ce dans la même veine que ce que nous avons vu dans sauvage ou avez-vous choisi un chemin complètement différent?

Il paraît que sauvage Oui théorème du temps Ce sont deux films différents qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Mais c’est curieux qu’à la fin de la journée d’édition du second, j’ai réalisé l’influence qu’avait le premier.

J’ai aussi remarqué comment certains réalisateurs ont influencé les deux. La référence claire sauvage est Felipe Cazals avec Canoë, cependant, dans les deux films j’imprime l’influence de mes grands-parents, Anita Schlittler et Arnoldo Kaiser. Un de mes oncles a récupéré le matériel qu’ils ont filmé pendant près de 40 ans à San Luis Potosí.

Ce matériel était bien conservé et est tombé entre mes mains. Il y avait des milliers de photographies dans tous les formats imaginables et des centaines de rouleaux de films 16 mm et 8 mm, sonores et muets. Dès le départ j’ai dû me demander ce que j’allais faire de tout ça, c’était un monde d’histoires.

L’une des principales raisons pour lesquelles sauvage a été trouvé des images, c’est parce que j’avais de vraies images trouvées. Contrairement aux images trouvées sur film, les images que j’avais sur ma propriété étaient beaucoup plus compliquées. C’était un matériau qui appartenait à ma famille, trop vaste. Je n’avais aucune idée de comment l’assembler!

C’était une sorte d’énigme. Toutes ces pièces étaient une vie, elles étaient des vestiges du temps. Si vous l’écrivez, il est plus facile de le commander, mais ici, il n’y avait pas une telle possibilité. Il fallait voir tout ce qu’il y avait sur ces photos. Au fait, mon grand-père Arnoldo s’est filmé en train de mettre la caméra sur un trépied pour courir devant et faire l’action. Si vous faites attention, ce que mon grand-père a fait, c’est la même scène que l’on voit plusieurs fois dans Feral avec le personnage de Juan Felipe.

J’aime dire que l’une de mes principales influences à faire sauvage C’était Arnoldo Kaiser, un réalisateur inconnu qui tournait des films chez lui dans les années 1950.

Comment mouler un film réalisé avec du matériel trouvé réel et très personnel ?

achevé sauvage J’ai entrepris de commencer à faire les premiers montages du Théorème du temps, un film pour lequel je n’arrivais pas à trouver le moyen, cela n’a pas fonctionné pour moi. C’est alors que Lorenzo Mora, rédacteur en chef de Feral, intervient pour m’aider à donner de la cohérence à tous les scraps que j’avais. Son travail est très important parce que tout le film est du montage, c’est pratiquement du pur montage.

Le facteur tournage de ma part est nul, il n’existe pas. En tout cas, le tournage a duré de nombreuses années. C’est un matériau qui ne peut plus être changé. En fait, vous ne pouvez plus parler aux créateurs de ce matériel, vous ne pouvez plus le consulter. théorème du temps, bref, ce sont des images d’archives à interpréter au présent. C’est un pur film d’exercice de montage.

Toutes ces photos et vidéos racontent des histoires. Quelles histoires avez-vous trouvées ou avez-vous voulu raconter ?

Nous avons passé un an à l’éditer. Je suis content du résultat. C’est un film qui parle de beaucoup de choses. C’est une histoire de migrants, du temps qui passe, du cinéma qui nous appartient à tous. C’est une histoire de handicaps familiaux et de blessures familiales. J’espère que beaucoup de gens pourront comprendre parce que nous avons tous des familles et nous avons tous des blessures. Le cœur d’où il bat théorème du temps c’est l’ambivalence de ce qu’implique une famille : c’est une bénédiction et une arme à double tranchant.

Comment vous êtes-vous senti émotionnellement après avoir fait un film comme celui-ci ?

La première sensation claire est celle de la tranquillité. Mon grand-père est un personnage qui m’a captivé dès mon plus jeune âge grâce à une photographie qui se trouvait dans la maison de ma mère. Sur cette image, mon grand-père apparaît vêtu d’un smoking avec d’autres hommes vêtus de la même manière et accompagnés d’instruments de musique avec une énorme pancarte indiquant « Kaiser et son célèbre orchestre ».

Heureux de voir cette photo, je suis allé chercher ma mère pour exprimer ma joie de savoir que mon grand-père était musicien. Puis ma mère m’a dit que ce n’était pas comme ça. Il m’a dit que ces hommes étaient des ouvriers d’une imprimerie que mon grand-père a convaincus d’être ses complices et de prendre cette photo. Aucun d’eux ne savait jouer d’un instrument.

A partir de ce moment j’ai eu une énorme fascination pour lui, surtout parce que je ne l’ai jamais rencontré. Cette fascination s’est transformée en obsession au fil des ans. Si l’on ajoute à cela le poids de ses films, l’obsession grandit.

J’ai ressenti un grand soulagement car j’ai enfin pu enlever tout ce poids de ma grand-mère que j’avais sur moi. Pour moi, c’était dimensionner un mystérieux Arnoldo qui prenait des photos avec ses employés et mettait en scène n’importe quoi. C’était intéressant le voyage d’enlever les couches d’admiration pour découvrir aussi l’être humain qu’il était. Bien sûr, dans la mesure du possible de ce que j’ai pu en apprendre à travers le matériel visuel et de ce que m’ont dit les personnes que j’ai interviewées, comme ma famille et mes amis. Nous sommes en paix.

ce qui vient après théorème du temps?

Je travaille sur deux projets qui arrivent bientôt. L’un d’eux est en cours d’assemblage. Il s’agit d’un documentaire sur le monastère de Santa María de la Resurrección, un sujet que j’ai abordé dans sauvage mais à la différence qu’ici je m’attarde sur le succès des pratiques psychanalytiques que Lemercier utilisait avec les religieux et sur le conflit suscité par l’indignation du Vatican.

Je travaille aussi sur un film d’horreur. Il s’agit d’une fiction se déroulant au XVIIIe siècle dont l’intrigue tourne autour de meurtres mystérieux dans un couvent mexicain. Sera appelé sang précieux et ce sera l’horreur d’époque.

