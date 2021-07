C’est une fille! Le correspondant de NBC News, Blayne Alexander, accueille son premier enfant

Un nouveau mois a inauguré un nouveau départ pour le correspondant de NBC News Blayne Alexander et son mari Jay Bailey ! Ils sont maintenant les fiers parents de leur premier enfant, une petite fille nommée Sage Milan Bailey.

Alexander a déclaré AUJOURD’HUI que Sage était arrivé dans l’après-midi du 1er juillet et pesait 8 livres et 7 onces.

Blayne Alexander avec le nouveau venu Sage Milan. Avec l’aimable autorisation de Blayne Alexander

Le nom Sage est censé incarner les caractéristiques qu’ils aimeraient qu’elle représente dans le monde : la sagesse, le discernement et un esprit apaisant et apaisant, a déclaré Alexander. Son deuxième prénom vient d’un mélange des noms de ses deux grands-mères : la défunte mère de Jay, Millie, et la mère de Blayne, Annita.

Sage, Blayne et Jay. Avec l’aimable autorisation de Blayne Alexander

Le 21 juin, Alexander a posté une photo d’elle en se tenant le ventre :

« Cette fille adorable a été ma compagne constante pendant 9 mois *très* chargés d’actualités (à commencer par le moment où nous avons appris que nous étions enceintes : exactement une semaine avant le jour des élections) », a écrit Alexander dans la légende. « Je ne peux pas attendre sa véritable introduction à ce monde fou et incroyable! »

Et elle a partagé quelques photos avec 45secondes.fr pour montrer le petit à l’hôpital et sur le chemin du retour.

Restez en sécurité là-bas, Sage! Avec l’aimable autorisation de Blayne Alexander

Bienvenue, Sage Milan !