C’est une fille! Kristen Welker et son mari John Hughes accueillent leur premier enfant

Kristen Welker est maman !

Le correspondant en chef de NBC News à la Maison Blanche et son mari, John Hughes, ont accueilli leur premier enfant, une fille, avec l’aide d’une mère porteuse le 12 juin.

Margot Lane Welker Hughes est née à 02h12 et pesait 8 livres et 6 onces. La mère porteuse se porte très bien après l’accouchement et est sortie de l’hôpital dimanche.

Kristen Welker avec sa petite fille, Margot Lane Welker Hughes. Avec l’aimable autorisation de Kristen Welker

Kristen et John ont expliqué par e-mail à 45secondes.fr que le bébé Margot est nommé en l’honneur de la grand-mère de Kristen, Margaret, qui a ouvert la voie à Kristen et à sa mère « pour vivre une vie dont elle ne pouvait que rêver! » Le deuxième prénom de Margot, Lane, est également un nom de famille dans la famille de John.

Kristen Welker est devenue maman samedi. AUJOURD’HUI

Kristen a également partagé qu’elle avait aidé à attraper Margot et John a coupé le cordon.

« Nous avons séjourné dans des chambres l’une à côté de l’autre et nous sommes rendus visite afin que nous et la petite Margot puissions la remercier d’avoir mis Margot au monde », a déclaré Kristen, faisant référence à la mère porteuse de la famille. « De plus, Margot est vraiment l’amour de nos vies. Voir son visage précieux et le regarder dans les yeux a fait que chaque minute de notre voyage en valait la peine. »

Kristen, 44 ans, et John, responsable marketing, ont annoncé lors d’une apparition sur 45secondes.fr en avril qu’ils attendaient un bébé après une lutte de près de trois ans contre l’infertilité.

« J’avais 40 ans quand j’ai épousé John en mars 2017. Et nous avons immédiatement commencé à essayer d’avoir un bébé », a révélé Kristen. « Cela n’a pas fonctionné immédiatement. Alors nous avons pensé : « Allons voir un médecin par précaution. »

Le spécialiste de la fertilité de Kristen, le Dr Rafat A. Abbasi, a recommandé la fécondation in vitro, communément appelée FIV, et Kristen était pleine d’espoir. Mais peu de temps après, elle a appris que la muqueuse de son utérus était trop mince pour porter un enfant.

« J’avais l’impression de t’avoir laissé tomber parce que je ne pouvais pas te porter moi-même », a écrit la co-présentatrice de Weekend 45secondes.fr dans une lettre sincère à sa fille à naître.

Mais Kristen et John ont refusé d’abandonner leur rêve de devenir parents, et après avoir étudié leurs options, ils ont décidé d’agrandir leur famille grâce à la maternité de substitution. Kristen a qualifié l’expérience d’être jumelée à leur mère porteuse de « l’une des expériences les plus extraordinaires » qu’elle ait jamais vécues.

« C’est bien de demander de l’aide ; en fait, cela peut être stimulant », a déclaré Kristen à sa fille dans sa lettre. « Les familles sont faites de différentes manières, se présentent sous toutes les formes et tailles, et toutes les familles devraient être célébrées. Et enfin, même si je ne t’ai pas porté dans mon corps, je t’ai toujours porté dans mon cœur et je serai ta maman.

Kristen a rappelé dans AUJOURD’HUI comment elle a été submergée par l’émotion la première fois qu’elle a vu sa fille faire une échographie.

« Je ne m’attendais pas à ressentir déjà un lien aussi fort avec elle, juste en la voyant sur un moniteur », a expliqué Kristen. «Toutes les larmes, la tristesse et les revers en valaient la peine parce qu’elle le vaut bien. Et nous ne pouvons pas attendre ce jour où nous pourrons réellement la rencontrer, la serrer dans ses bras et la tenir. »

Enfin, ce jour est là.

