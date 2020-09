C’est une fille! Ed Sheeran est devenu père pour la première fois

09/01/2020 11h27

Ed Sheeran et sa femme Cherry Seaborn sont devenus parents pour la première fois. La chanteuse révèle le nom des petits sur Instagram.

Les rumeurs se sont réalisées: Cherry Seaborn (28 ans), l’épouse de la méga star britannique Ed Sheeran (29 ans, «Shape of You») a donné naissance au premier enfant du couple. Le chanteur lui-même l’a confirmé sur Instagram.

Source: instagram.com

«Un petit message de ma part car j’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous», écrit Sheeran à propos d’une photo qui montre, entre autres, quelques chaussettes pour bébé. Seaborn, avec qui la chanteuse est mariée depuis 2019, a donné naissance à leur premier bébé la semaine dernière – avec l’aide d’une «grande équipe» d’obstétriciens. L’enfant, une fille, est “belle et saine”.

C’est le nom de sa fille

Sheeran révèle également le nom inhabituel des petits: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. «Nous sommes tombés complètement amoureux d’elle», écrit la jeune femme de 29 ans. La mère et la fille se débrouillent à merveille, alors qu’il continue. La jeune famille est au septième ciel.

Sheeran prévoit apparemment de s’occuper principalement de sa femme et de son bébé pour le moment. Il espérait que la vie privée de la famille serait acceptée. “Beaucoup d’amour et je vous verrai quand il sera temps de revenir”, conclut le chanteur.

En août, les premières rumeurs avaient fait surface selon lesquelles le couple attendait un enfant. Sheeran et Seaborn se sont rencontrés à l’école et sont ensemble depuis environ cinq ans. À la fin de l’année dernière, le chanteur a annoncé qu’il ferait une pause dans sa carrière pour se concentrer sur sa vie personnelle et ses voyages.

(wue / spot)