C’est un oiseau? C’est un avion? Non, c’est Eggman qui vole dans Sonic 2

Passer dans les airs ne fait jamais de mal. Mais il semble que nous allons voir Eggman voler dans Sonic The Movie 2.

Depuis que le début du tournage a été annoncé, nous suivons un peu l’évolution de la suite de notre hérisson bleu préféré. Certaines photos du plateau de tournage nous ont donné un aperçu de ce dont il s’agit. Mais maintenant, nous avons une vidéo curieuse où nous voyons Eggman dans Sonic the Movie 2.

C’est un enregistrement qui vient de la main de l’utilisateur Instagram jack969van dans lequel on voit la préparation et le tournage d’une scène. Vous pouvez y voir Jim Carrey, l’acteur qui continue de jouer Eggman, flottant quelque part.

Cependant, le look de l’acteur est beaucoup plus similaire à ce que nous avons vu dans le générique de fin du premier film. C’est-à-dire plus semblable à ce à quoi ressemble Eggman dans les jeux et moins au scientifique que nous avons vu en lui. Bien que nous soyons tous les deux cool.

Il manque encore assez de détails pour être le fou des jeux, vraiment. Les vêtements ne sont pas exactement les mêmes (ils sont noirs et sans touches de rouge). Mais bien sûr, cela commence à être plus ce que nous savons tous. Chauve, avec une moustache dérangée et ces lunettes « soleil » qui le caractérisent. Bien sûr, nous supposons qu’il est toujours obsédé par le hérisson, bien sûr.

Jusqu’à présent, nous en savons peu plus sur ce que sera la suite cinématographique. Tails sera dedans, comme nous l’avons vu à la fin du premier, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles nous pourrions peut-être voir Knuckles aussi. Nous continuerons d’avoir les mêmes acteurs et sa première est attendue dans les salles l’année prochaine. Seuls les États-Unis ont une date (8 avril). Nous espérons, pour notre part, la revoir aux alentours de ces jours-là …