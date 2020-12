C’est un non-stop! Daryl et Michonne de The Walking Dead à Fortnite

Les personnages les plus cool de The Walking Dead arrivent sur Fortnite le 16 décembre. Daryl et Michonne se joignent à la chasse!

J’apprécie vraiment le chaos dans Fortnite Chapter 2 Season 5. Appelez-moi bizarre, mais ce méli-mélo de choses d’autres saisons, le cadre très divisé en certaines zones (certaines nouvelles) et les nombreux nouveaux personnages est ce qui m’attire. Et c’est pourquoi je suis revenu avec style.

Aujourd’hui, le Master Chief, protagoniste de la saga HALO dans une peau, est arrivé à Fortnite. Dans le lien suivant, vous pouvez voir ce que le lot entier et chacune des pièces coûtent séparément. Nous avons également Kratos, le Joker et maintenant deux personnages de The Walking Dead se joignent à la fête. Nous parlons de Daryl et Michonne venant à Fortnite le 16 décembre.

Daryl et Michonne dans Fortnite

Arbalète et katana en main, les deux personnages ont été présentés dans une bande-annonce que vous pouvez voir dans ce post. La bande-annonce est une cinématique dans laquelle les deux personnages peuvent être vus en train d’éliminer des zombies. Ils sont ensuite téléportés sur la carte Fortnite. Maintenant, peut-être que je chevauche la sucette et puis il s’avère que ce ne sont pas des skins, mais deux PNJ que nous pouvons rencontrer sur scène pour nous donner des missions, des améliorations d’armes et autres. Ce serait une déception.

Ce qui est clair, c’est qu’ils arrivent à Fortnite Batle Royale le 16 décembre et que les deux seront présents sous une forme ou une autre. Juste avant la date indiquée, nous avons une fuite ou Epic Games nous met hors de doute. Si ce sont des personnages qui arrivent GRATUITEMENT, ce serait très top. Une incitation de plus à continuer à jouer cette magnifique Battle Royale qui s’améliore à chaque saison.