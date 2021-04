C’est un mystère de meurtre dans la première bande-annonce de The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Ce matin apporte aux fans d’horreur leur premier regard sur le troisième Prestidigitation film, Le diable me l’a fait faire, montrant Ed et Lorraine Warren enquêtant sur un meurtre.

Tout le monde sait que je ne suis pas fan des films d’horreur. Je suis un weenie. Cela dit, il y a quelque chose à propos de La conjuration des films que j’ai toujours appréciés. Les performances de Patrick Wilson et Vera Farmiga en tant que Ed et Lorraine Warren sont amusantes à regarder, et le mélange de cas réels avec des manigances paranormales excessives fonctionne mieux qu’il ne le devrait.

En tant que tel, je me suis retrouvé impatient de La conjuration: le diable m’a fait le faire, malgré mes tendances à la saucisse. Avec cette première bande-annonce, mon intérêt est définitivement en plein essor:

Je creuse vraiment l’élément mystère du meurtre pris ici. Cela aide à le pousser au-delà d’un film normal de hantise / possession et donne à ce genre d’histoire une tournure amusante.

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It» révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, cela commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque. possession comme moyen de défense.

La conjuration: le diable m’a fait le faire sort en salles et HBO Max sur 4 juin 2021.