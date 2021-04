C’est un gros problème: un ordinateur portable Alienware embarquera un processeur AMD pour la première fois

Si vous voulez la preuve que le processeur Ryzen 5000 d’AMD a vraiment réussi, ne cherchez pas plus loin que le nouvel Alienware m15 Ryzen Edition R5 qui, comme son nom vous l’indique, comportera un processeur AMD pour la première fois de l’histoire.

Le nouvel Alienware m15 embarquera un Ryzen 7 5800H à 8 cœurs ou un Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs. Après avoir couvert les ordinateurs portables de jeu Alienware depuis le tout début, nous pouvons vous dire que les processeurs AMD ne sont jamais arrivés aussi loin.

Bien sûr, vous pouvez dire qu’Asus, MSI, Gigabyte et d’autres ordinateurs portables de jeu aimeraient avoir un mot, mais dans le monde du «making it», faire d’un AMD Ryzen une marque aussi prestigieuse qu’Alienware est un couronnement pour le Zen d’AMD. 3 cœurs et ses puces Ryzen 5000 primées.

Après tout, Alienware est une marque soutenue par la méga société de PC Dell et l’une des marques mondiales synonyme de «jeu» pour un public plus grand public qui a vu ses ordinateurs dans des placements de produits de films et d’émissions de télévision au fil des ans.

Ceux qui espèrent un AMD Alienware m15 Ryzen Edition R5 n’auront pas leur journée aujourd’hui, car l’ordinateur portable offrira soit un ordinateur portable Nivida GeForce RTX 3060, soit un ordinateur portable GeForce RTX 3070. Les deux GPU sont évalués à un TGP, ou puissance graphique totale, de 115 watts. Grâce à leur prise en charge de la technologie Dynamic Boost 2.0 de Nvidia, vous pouvez ajouter 10 watts supplémentaires à la puissance graphique pour les moments où le processeur n’en a pas besoin. Les deux notes TGP placeraient l’ordinateur portable en haut de l’échelle plutôt qu’en bas, qui est aussi bas que 80 watts pour le RTX 3070 et 60 watts pour le RTX 3060.

Ceux qui se sont plaints amèrement d’Alienware utilisant la mémoire principale soudée sur les versions précédentes seront heureux de savoir que la société vous a entendu et que le R5 comportera une paire d’emplacements SO-DIMM pouvant être mis à niveau par l’utilisateur avec de la RAM DDR4 / 3200.

Les options d’écran pour le R15 15,6 pouces varieront d’un panneau 165 Hz 1080p avec une réponse de 3 ms, à un panneau 1080p avec une réponse de 1 ms et G-Sync et Advanced Optimus de Nvidia. La dernière option est un troisième panneau 16: 9 à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, une réponse de 1 ms et G-Sync avec Nvidia Advanced Optimus. Les deux panneaux 1080p sont évalués à 300 nits de luminosité tandis que le panneau 1440p est évalué à 400 nits.

Advanced Optimus, si vous ne le savez pas, est une technologie qui vous permet de basculer de manière transparente entre l’utilisation du mode MS Hybrid Graphics à économie d’énergie et la capacité graphique discrète de prendre en charge G-sync de Nvidia. La plupart des ordinateurs portables de jeu ont choisi l’autonomie de la batterie avec MS Hybrid Graphics ou le mode G-Sync uniquement. Plus récemment, nous avons vu des ordinateurs portables qui vous permettaient de basculer manuellement entre eux, ce qui nécessitait un redémarrage de la machine. Avec Advanced Optimus, vous obtenez le meilleur des deux mondes et automatiquement.

En plus d’être l’un des rares ordinateurs portables à offrir Advanced Optimus, le nouvel Alienware m15 R5 sera le premier à disposer d’un processeur Ryzen pour prendre également en charge cette fonctionnalité.

Selon les options, l’ordinateur portable pèsera de 5,3 livres à 5,9 livres et mesure environ 14 pouces sur 10 pouces avec une épaisseur diminuant de 0,9 pouces à 0,5 pouces. Les options de clavier incluent des commutateurs à dôme en caoutchouc de 1,7 mm à 4 zones ou des commutateurs Cherry MX à profil bas RVB avec n-key rollover. Alienware spécifie l’ordinateur portable avec une brique d’alimentation de 240 watts pour charger la batterie de 86 wattheures de l’ordinateur portable. Les ports comprennent une prise casque combinée 2,5 GbE, trois ports USB-A, une prise HDMI 2.1 pleine taille et un port USB-C 10 Gbps.

Bye, bye Amplifier?

Un port flagrant manquant dans cette liste est le port d’amplificateur Alienware. L’amplificateur propriétaire d’Alienware a permis aux ordinateurs portables Alienware fabriqués au cours des dernières années d’utiliser des graphiques externes. Beaucoup pensaient qu’Alienware abandonnerait le port de l’amplificateur en faveur de l’adoption de l’eGPU par Thunderbolt 3, mais la société s’est engagée à prendre en charge les deux dans ses ordinateurs portables. Les responsables de l’entreprise, en fait, ont souligné que la plus grande bande passante des amplificateurs était un gros avantage par rapport à Thunderbolt 3.

Avec l’Alienware m15 Ryzen Edition R5, la prise en charge de l’eGPU est en fait nulle car elle n’inclut pas non plus de port Thunderbolt 3. On pourrait penser que le port de l’amplificateur serait une fonctionnalité remarquable pour l’Alienware m15 Ryzen Edition R5, mais cela correspond à l’une des rares faiblesses des processeurs Ryzen: le manque de bande passante PCIe.

Sur les processeurs Intel de classe H, Alienware diviserait la moitié des voies x16 pour prendre en charge l’amplificateur. Comme le Ryzen 4000, le Ryzen 5000 est limité à x8 voies de support PCIe Gen 3.0, donc Alienware ne peut probablement pas simplement utiliser la même conception d’amplificateur sans une réingénierie lourde de tout cela. Le nouvel ordinateur portable sera mis en vente le 20 avril à partir de 1793,98 €.

Dell G15 Ryzen Edition: ordinateur portable de jeu Ryzen à petit budget

Le nouvel Alienware m15 Ryzen Edition R5 sonne bien, mais ce prix de départ n’aide évidemment pas ceux qui ont un budget plus serré.

Pour ceux qui ont un budget plus élevé, vous pourriez envisager la nouvelle édition G15 Ryzen de Dell ou le G15 basé sur Intel.

L’Intel G15 est équipé d’un Core i5-10200H quadricœur de 10e génération ou d’un Core i7-10870H 6 cœurs de 10e génération associé à une GeForce GTX 1650 ou une GeForce RTX 3060.

L’édition Ryzen propose soit un Ryzen 5 5600H à 6 cœurs, soit un Ryzen 7 5800H à 8 cœurs. La seule option GPU répertoriée est une GeForce RTX 3060.

La capacité de mémoire pour les deux va de 8 Go à 32 Go, bien que la version Intel culmine à DDR4 / 2933, tandis que la version Ryzen synchronisera la RAM jusqu’à DDR4 / 3200.

Les deux varient également légèrement avec les sélections de ports.

Les deux disposent de trois ports USB-A, d’un port HDMI pleine taille et Gigabit Ethernet. La version Intel GeForce GTX 1650 et l’édition Ryzen disposent également de ports USB-C, mais Dell ne répertorie que le support DisplayPort pour la version Ryzen. La version Intel mise à niveau avec la GeForce RTX 3060 transforme le port USB-C en un port Thunderbolt 4.

Les ordinateurs portables Intel et AMD disposent en option d’une batterie plus petite de 56 wattheures ou d’une batterie de 86 wattheures d’une capacité plus élevée. L’écran semble également être le même, les deux offrant des écrans 1080p, 16: 9 évalués à 120 Hz avec une luminosité de 250 nits ou à 165 Hz à 300 nits de luminosité. Le Dell G15 Ryzen Edition sera mis en vente le 4 mai à partir de 900 €. La version Intel arrivera plus tôt en avril avec le même prix de départ que la version Ryzen.

