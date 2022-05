« C’est un film d’horreur social qui nous laisse songeurs »: Distribution de The Hole in the Fence

Présenté lors du Festival international du film de Morelia en 2021, le film a fait bonne impression auprès du public et des critiques. Contrairement à d’autres grands titres nationaux qui sont arrivés au panneau d’affichage, Le trou dans la clôture aborde la violence sous l’angle de l’éducation reçue par les enfants appartenant à des familles aisées ou à des élites.

En plus du processus de formation qu’ils effectuent à leur domicile, A cela s’ajoute l’endoctrinement dont ils sont victimes dans les écoles religieuses qui, se retranchant derrière la foi, promeuvent et instaurent des pensées violentes, discriminatoires, de classe et mégalomaniaques. Dans cet univers sombre du catholicisme radical et riche (attaché à la théorie de la prospérité), des abus sont également commis, allant du chantage émotionnel aux crimes tels que les abus sexuels et le meurtre.

Tout cela se passe dans un camp éloigné de la ville, à côté d’une population rurale qui travaille pour montrer comment se comportent les enseignants et les enfants qui appartiennent à ce petit monde sectaire montré à partir d’un récit qui peut bien être qualifié de terreur sociale.

Pour parler du film, Spoiler s’est entretenu avec le réalisateur Joaquín del Paso, l’actrice Valeria Lamm et les acteurs José Vázquez et Luciano Kurti.

Entretien avec le réalisateur et les acteurs de Le trou dans la clôture

Joaquín, dans le film on voit deux phrases écrites sur la porte en bois qui est l’entrée et la sortie du camp : « Tout ce qui ne conduit pas à Dieu est une entrave » Oui « Ne pensez-vous pas que l’égalité telle qu’ils l’entendent est synonyme d’injustice ?. Cela est complété par les discours que les enseignants manipulent à travers l’histoire. Comment avez-vous pensé à valoriser la parole écrite et orale ?

Je me suis inspiré de textes de diverses organisations religieuses, dont les Légionnaires du Christ, Opus Dei. Il y a beaucoup d’idées qui viennent de la philosophie et de la mortification, de la philosophie et du groupe, de la philosophie et du bonheur par rapport à la liberté et à la masculinité. La lecture de tous ces ouvrages m’a aidé à comprendre la façon dont les enseignants de ces écoles parlent.

Je pense qu’il est important de souligner que bien que nous parlions d’une organisation purement catholique, il y a aussi d’autres organisations dans le monde qui utilisent une manière particulière de s’exprimer sur la foi et le sacrifice d’appartenir à leur ordre d’une manière assez refroidissement. De là, ces textes et ces dialogues surgissent.

D’autre part, Joaquín, le film nous montre un symbolisme qui fonctionne comme des métaphores. Il y a deux détails qui en disent long. L’un est la casquette des Yankees que le principal porte lorsqu’il visite la ville et qu’un homme s’agenouille devant lui. Un autre est le maillot du Real Madrid que Jordi porte lorsqu’il soumet un coéquipier. Les deux équipes représentent le pouvoir économique et l’élite sportive. Le pensiez-vous ou était-ce une coïncidence ?

De la conception des costumes avec Úrsula Schneider, qui est la costumière, j’étais intéressé à me rapprocher le plus possible de la réalité. J’étais intéressé par le fait que nous pouvions montrer les choses telles qu’elles sont et ne pas avoir à remplacer certaines marques par d’autres vêtements.

Dans n’importe quel centre commercial, vous voyez des adolescents portant des maillots de football, des casquettes de baseball ou d’autres sports. Le fait de mettre le directeur d’école avec la casquette des Yankees avait à voir avec lui donner cet air de clarté pour identifier d’où il vient, ce qu’il pense, qui il est.

C’est un film avec trop de détails soignés. Comme c’est bien qu’ils puissent être remarqués ! Quelque chose de similaire se produit avec le maillot du Real Madrid. Dans ce cas, il y a eu une discussion sur la signification de cette chemise et si nous pouvions la porter ou non. Une grande partie des costumes du film sont les vêtements portés par les enfants eux-mêmes. Ils s’habillent comme ça.

Valeria, avec Jordi, nous pouvons opter pour la facilité en le considérant comme un garçon détestable et c’est tout. Mais il y a un moment où on le voit habillé en femme et il se sent à l’aise, en plus du fait que personne ne lui dit rien, ils le laissent faire. On le voit après avoir traité un de ses camarades de pédé. Comment interpréter Jordi ?

Je pense que Jordi est un personnage très mystérieux. Il me semble qu’il a une vie secrète et qu’il a du mal à s’exprimer. Mais depuis qu’il vit dans cet environnement de machisme toxique, il a peur d’être lui-même.

Le moment où nous le voyons habillé en femme est un moment où il défie l’autorité et il le fait avec le soutien de son petit groupe. J’ai l’impression qu’il a une vie qui ne sera jamais claire pour nous. La vérité est qu’il ne se sent pas à l’aise dans cette institution, mais il n’a pas d’autre choix et sa façon de le canaliser est d’insulter et d’attaquer les autres collègues qui sont minoritaires dans ce pays.

Comme il n’aime pas qu’on le lui fasse, Jordi préfère le faire, enlevant ainsi du poids émotionnel face à ce qui peut se passer en lui. C’est un film qui laisse songeur. C’est un film d’horreur social.

Luciano, votre personnage de Joaquincito commence comme un garçon noble qui refuse d’appartenir au groupe macho et violent qu’est le reste. Mais au final il finit par céder pour être comme eux et semble même y prendre plaisir. Avez-vous remarqué cette transition pendant le film ou jusqu’à ce que vous le voyiez ?

Je l’ai eu jusqu’à ce que je voie le film. Comme nous n’avions pas tourné dans l’ordre chronologique, nous ne savions pas exactement où allait l’histoire. En soi, on ne nous a jamais donné de scénario. Joaquín nous a raconté la veille la scène que nous allions enregistrer le lendemain.

Je sens maintenant que Joaquincito peut faire partie de cette société et de cette méchanceté en deux secondes. C’est incroyable comme ils peuvent le renverser et comment ils peuvent faire changer d’avis un enfant en quelques secondes en le blâmant pour quelque chose qu’il n’a pas fait. Tout cela à partir de la manipulation que font les enseignants.

Quand on voit le professeur Monteros parler à Joaquincito, il l’avertit que ses amis l’attendent. On observe une manipulation complète des enseignants, un théâtre mis en place par les enseignants pour que l’enfant entre dans ce régime. Comme au début Joaquincito ne montre pas d’intérêt ou de traits pour être comme les autres, les enseignants cherchent un moyen pour lui d’entrer dans ce cercle et de fermer les situations pour qu’il se retrouve dedans.

Cette transition de secondes pour faire changer d’avis un enfant est importante dans le film. A part influencer la religion, l’économie et la politique.

José, tu crois qu’il y a des mamans et des papas qui viennent se demander comment ils éduquent leurs enfants après avoir vu le film ?

Peut-être que ceux qui font partie de communautés avec une meilleure économie et qui voient quelque chose d’important pour eux dans leur cercle social pourront s’en rendre compte. Ces noyaux qui ont beaucoup d’argent réagissent toujours d’une manière différente des autres. Ils éduquent leurs enfants en leur disant qu’ils sont les meilleurs au monde et qu’ils sont plus importants que n’importe qui d’autre. Cela se passe dans de nombreuses écoles, par exemple dans les écoles de légionnaires, ou qui sont très religieuses.

Oui, j’ai eu des cas où les enfants agissaient d’une certaine manière et puis j’ai vu comment étaient les parents. Les parents ont donc beaucoup d’influence sur les décisions de leurs enfants et sur la façon dont ils doivent se comporter.

