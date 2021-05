« C’est toujours ensoleillé »: le créateur évoque le défi de créer de nouvelles histoires

En décembre dernier, il a été confirmé que « It’s Always Sunny in Philadelphia » après avoir présenté sa 14e saison à la télévision, serait approuvé pour avoir pas moins de quatre saisons supplémentaires, ce qui signifie qu’il deviendrait la comédie américaine avec le plus de temps. impliquant de vrais acteurs.

Pendant 16 années consécutives, Rob McElhenny, star et créateur de la série, a trouvé des moyens variés et de plus en plus fous d’inconforter son public avec un sens de l’humour si étrange, acide, éhonté et parfois à la limite des niveaux de cynisme que nous «Qui est le fou qui a décidé d’approuver cela?

McElhenny est accompagné de Charlie Day, Kaitlin Olson et Danny DeVito, qui jouent un groupe d’amis, propriétaires d’un pub irlandais appelé « Paddy’s Pub » dans le sud de Philadelphie, qui n’a pas beaucoup de succès et ses propriétaires font peu ou rien. mieux sa situation, puisque l’intrigue tourne rarement autour du bar.

« It’s Always Sunny in Philadelphia » n’est pas votre sitcom typique d’amis qui se réunissent pour se soutenir dans leurs problèmes quotidiens: Dennis, Dee, Charlie, Mac et Frank sont un groupe de personnages odieux. Le bas de la chaîne sociale et la série le rappellent constamment au spectateur, c’est pourquoi c’est une vraie surprise qu’ils aient duré si longtemps à l’antenne.

McElhenny travaille actuellement sur « Mythic Quest: Raven’s Banquet », une série originale pour Apple TV + sur un groupe de développeurs sur un jeu en ligne similaire à « World of Warcraft », dont il a décrit le travail comme « assez libérateur » dans une récente interview avec ET Online, dans lequel elle a parlé des défis de trouver de nouvelles histoires pour «It’s Always Sunny»:

Les limites que nous avons avec Sunny, c’est qu’il n’y a que des histoires à raconter avec ce groupe de personnes. et nous en avons fait beaucoup, il est donc difficile pour nous de leur inventer de nouvelles histoires.

McElhenny dit qu’avec « Mythic Quest », ayant une distribution pratiquement nouvelle de personnages, le potentiel de situations auxquelles ils peuvent faire face est beaucoup plus vaste. Cela ne veut pas dire qu’il soit fatigué de son travail avec «It’s Always Sunny», car il se sent chanceux de retourner travailler avec des gens qui considèrent sa famille et avec qui il passe une grande partie de son temps.