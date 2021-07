C’est toi, Legolas ? Orlando Bloom montre à nouveau ses talents de tir à l’arc

Il a repris son rôle d’elfe sindarin lors des deux derniers volets de la trilogie « Le Hobbit », revenant à l’écran pour le film 2013 « Le Hobbit : La Désolation de Smaug » et de nouveau l’année suivante pour le dernier volet intitulé « Le Hobbit : La bataille des cinq armées.

Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis que Bloom a joué pour la première fois Legolas sur grand écran, l’acteur a joué dans de nombreux autres films et émissions de télévision, notamment la série de films « Pirates des Caraïbes » et plus récemment, « Carnival Row. «

Il a également appris à embrasser un autre rôle dans sa vie en dehors du rôle d’acteur : être un père ! Bloom partage un enfant avec son ex-femme, Miranda Kerr, avec qui il a été marié pendant trois ans entre 2010 et 2013. Leur fils, Flynn, a eu 10 ans plus tôt cette année.

Le jour de la Saint-Valentin en 2019, Bloom a posé la question à sa petite amie de l’époque, Katy Perry, dans une proposition romantique. Le 26 août 2020, le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, une fille prénommée Daisy Dove.

Perry a parlé de Bloom et de devenir parent en février, disant à Jimmy Kimmel: « Il a été d’un si grand soutien. »

Quant à savoir comment Bloom a été père et partenaire depuis la naissance de leur fille ? Perry a déclaré: « Il a été incroyable, incroyable, et nous sommes tellement amoureux et nous sommes tellement reconnaissants. »

La renaissance de Bloom de ses compétences en tir à l’arc est arrivée à un moment parfait. Les fans de ce sport peuvent se connecter au cours de la semaine prochaine pour regarder le tir à l’arc aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur la diffusion en direct de NBC Olympics !