C’est “ Time to Assemble ”, l’incroyable spot télévisé de Marvel’s Avengers

Les fans de Marvel peuvent désormais compter sur les doigts des deux mains les jours restants jusqu’au lancement mondial de Les Avengers de Marvel. L’aventure de Square Enix, développé par Crystal Dynamics et Eidos Montréal, a dépassé les attentes de nombreux utilisateurs qui ont essayé la bêta ce mois-ci, et de continuer à générer des attentes, merveille a préparé quelque chose de très spécial.

Les spots publicitaires que les grandes entreprises préparent lors de la promotion de leurs dernières versions réussissent toujours à surprendre tout le monde par leur haute qualité et l’annonce de Les Avengers de Marvel il a également été à la hauteur de la tâche. Aujourd’hui le spot de jeu officiel, qui porte le titre “Time to Assemble” et est fait avec CG.

Cette bande-annonce cinématographique sert à présenter les capacités de base de chacun dans ce groupe de super-héros, de la force brute de Hulk aux coups charismatiques de Mme Marvel. Il présente également qui sera le principal méchant du jeu vidéo: MODOK. Et au cas où quelqu’un souhaiterait voir un autre type de vidéo, nous vous rappelons qu’il y a quelques jours le bande-annonce de lancement du jeu, où le vrai gameplay est inclus.

Les Avengers de Marvel sera mis en vente à partir du prochain 4 septembre pour PlayStation 4, Xbox One et PCAlors que les versions pour les consoles de nouvelle génération viendront plus tard. On se souvient que Xbox série x lancera en novembre, et bien que je ne sois toujours pas révélé quand il sortira Playstation 5, on suppose qu’il atteindra les magasins du monde entier le même mois.

