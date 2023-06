C’est sur Netflix et c’est l’un des meilleurs films de tous les temps.

Netflix

Découvrez de quoi parle l’un des films les plus appréciés par les critiques et considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, et surtout, il est disponible sur Netflix.



©Netflix« Huile de sang » sur Netflix

La plateforme de streaming met continuellement à jour son catalogue et il y a des bijoux cinématographiques que parfois peu découvrent, cette fois nous parlerons d’un des films qui est sur Netflix et qui a été décrit par des critiques spécialisés comme l’un des meilleurs de l’histoire. Nous voulons dire la bande « Bloody oil » (Il y aura du sang), 2007 et ici nous expliquons les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le manquer.

« Texas, début du XXe siècle. Une histoire de famille, de cupidité et de religion. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) déménage dans une ville misérable dans le but de faire fortune, mais à mesure qu’il s’enrichit, ses principes et ses valeurs disparaissent et il finit par être dominé par l’ambition. Après avoir trouvé un riche gisement de pétrole en 1902, il est devenu un riche magnat», est mentionné dans le synopsis du film.

De quoi parle « Blood Oil » sur Netflix ?

« Blood Oil », avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano, est réalisé par Paul Thomas Anderson et Il est basé sur le roman Oil! de 1927 écrit par Upton Sinclair. L’histoire raconte l’histoire d’un homme d’affaires qui change sa vie et il devient obsédé par l’idée de devenir millionnaire grâce au forage et à l’exploitation du pétrole.

Casting de « L’huile sanglante »

Daniel Day-Lewis – Daniel Plainview

Paul Dano – Paul dimanche / Eli dimanche

Dillon Freasier-HW

Kevin J.O’Connor – Henry

Sydney McCallister–Mary Sunday

Hans Howes–Bandy

Russell Harvard – Adulte HW

Paul F. Tompkins–Prescott

Randall Carver – Seigneur Bankside

Coco Leigh – Mme Bankside

« Bloody Oil » est-il l’un des meilleurs films de tous les temps ?

« Bloody Oil » a reçu de bonnes notesen plus d’obtenir 137 nominations et 116 récompenses. Le Monde a déclaré quedès le premier cadre c’est tout simplement un chef d’oeuvre de notre époque”. Le critique James Christopher du Times l’a classée parmi les 100 meilleures de sa liste. Le New York Times Manohla Dargis l’a appelée « une œuvre d’art assez consommée, qui transcende le contexte historique chargé de sa fabrication et est esthétiquement agréable”. Alors que le magazine Time la jugeait «l’un des films américains les plus originaux.

