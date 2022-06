C’est sur HBO Max : le film avec Joaquin Phoenix qui a été un échec et qui est désormais culte

hbo max

Réalisé par Paul Thomas Anderson, il n’a même pas levé ce qui a été investi dans son budget. Cependant, beaucoup s’en souviennent comme d’un grand travail.

Il existe plusieurs exemples de films dont on se souvient aujourd’hui avec tendresse ou qui sont considérés comme de grands classiques du cinéma, mais qui à l’époque sont passés inaperçus ou ont été totalement bâtardis. Cette semaine, nous nous souvenons le cas de The Shawshank Redemptionun film qui mène presque toutes les listes des meilleurs films de l’histoire mais a été un échec retentissant au box-office, mais on peut aussi parler de la façon dont coureur de lame il a été sauvé par un article de journal et une université de cinéma après avoir mal performé dans les salles.

Dans ce type d’histoires, il faut aussi souligner une production qui a été réalisée par joaquin phénix et est venu au cinéma il y a exactement une décennie. C’est un film qui a à peine levé 28 millions de dollars sur un budget d’environ 30, qui si vous le cherchez aujourd’hui dans Tomates pourries il a une approbation de 84% parmi les critiques de spécialistes du cinéma enregistrés.

On parle de le maîtreun film de 2012 réalisé par Paul Thomas Anderson et qui avait le rôle principal de celui-ci phénix près de Philippe Seymour Hoffmann. De plus, dans sa distribution, il avait des personnages tels que Amy Adams, Laura Dern et Jesse Plemons. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous voulez l’essayer, vous avez de la chance : c’est l’un des nombreux titres qui fait partie du catalogue de hbo max.

+De quoi parle le Maître

joaquin phénix il se met dans la peau d’un vétéran de la marine qui rentre chez lui mais est complètement brisé par les expériences de la Seconde Guerre mondiale. Cette situation fait de lui une proie facile pour un leader charismatique nommé Lancaster Dodd (Hoffman)qui soutenu par sa femme, Peggy Dodd Adamsparvient à l’attirer à sa cause, dans laquelle il commence à s’impliquer de plus en plus.

+La religion qui a inspiré le Maître

Le film se présente comme une critique du fanatisme religieux, surtout celui qui est devenu presque une secte. Pour écrire ce film, Paul Thomas Anderson Il a reconnu avoir été grandement inspiré par la vie de L. Ron Hubbardl’homme qui a fondé l’église de scientologie dans les années 1950. Qui fait partie de cette communauté aujourd’hui ? Tom Croisière est l’une des plus grandes stars Hollywood associé à ce culte.

