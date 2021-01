C’est Renaulution. Alpine et Lotus vont collaborer sur une nouvelle voiture de sport électrique

Alpine et Lotus collaboreront à la création d’une voiture de sport électrique, qui succédera à l’actuelle A110. Fruit du nouveau plan stratégique du groupe Renault, baptisé «Renaulution», Alpine proposera une gamme de 100 voitures électriques aux technologies de pointe issues de la Formule 1.

Grande nouvelle dans la présentation des futurs plans de Renault et Alpine. La nouvelle voiture de sport électrique qui remplacera l’actuelle Alpine A110 sera développée en partenariat avec Lotus. L’objectif est de créer une voiture haute performance et légère.

Contrairement à ce qui avait été suggéré il y a quelques mois, la stratégie de Renault n’est pas de mettre fin à Alpine en tant que marque de véhicules de sport, mais plutôt de renforcer son rôle de leader. De plus, il contrôlera sa propre gamme, ainsi que Renault Sport et Renault Sport Racing (Formule 1).

L’A110 ne sera plus un modèle unique dans la nouvelle Alpine

Par ailleurs, Alpine deviendra également une marque de véhicules électriques, qui utilisera les actifs du groupe Renault et de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour optimiser les coûts.

Après l’A110, il n’y aura plus de modèles avec un moteur à combustion interne. Les nouveaux modèles des segments B et C seront basés sur les plateformes CMF-B et CMF EV, développées par Renault. Sur la base d’un accord avec Lotus, Alpine produira une voiture de sport électrique pour succéder à l’actuelle A110.

L’accord entre Lotus et Renault résulte d’un protocole d’accord visant à initier une collaboration pour explorer des idées, des technologies et renforcer les liens pour le développement et la production de véhicules électriques.

Lotus et Alpine collaboreront au développement d’une voiture de sport électrique. L’Evija de 2000 ch pourrait être une base de travail pour le nouveau modèle

Lotus, rappelez-vous, a déjà entamé son voyage dans l’univers des véhicules électriques avec Evija, une hyper sportive de 2000 ch qui promet de donner beaucoup de choses à dire.

Projets de pistes et de routes

Le nouveau modèle Lotus et Renault ne devrait jamais être lancé avant 2024-2025, mais il anticipe aujourd’hui l’une des collaborations les plus prometteuses.

Alpine concentre les activités sportives du groupe Renault

«La nouvelle entité Alpine associe trois marques aux atouts et pôles d’excellence distincts, au profit d’une entreprise unique et autonome. Le savoir-faire de notre usine de Dieppe et l’excellence technique de nos équipes F1 et Renault Sport brilleront avec notre gamme 100% électrique et technologique, ancrant ainsi le nom «Alpine» dans le futur », commente Laurent Rossi, directeur général d’Alpine.

«Nous serons sur les pistes et sur les routes, de manière authentique, avec la plus haute technologie et nous serons disruptifs et passionnés», conclut l’officiel.

