C’est R2, la voiture autonome de Nuro et Domino’s Pizza qui livre déjà des pizzas chez elle à Houston

C’est en 2013 que Domino’s Pizza, la célèbre chaîne de pizzas américaine, a commencé à tester au Royaume-Uni pour livrer des pizzas avec des drones. Aujourd’hui, l’entreprise a franchi une étape supplémentaire à Houston (États-Unis), où il sera désormais possible de une voiture entièrement autonome, baptisé R2, a livré la pizza à notre porte.

Il s’agit d’un véhicule autonome développé par Nuro et personnalisé avec le thème Domino’s Pizza. Il s’agit du premier véhicule de livraison autoroutier entièrement autonome à avoir reçu l’approbation réglementaire du Département des transports des États-Unis et, pour le moment, fonctionnera chez Domino’s à Woodland Heights (Houston).

Votre pizza, merci

Le fonctionnement du système est relativement simple. Les clients qui vivent à Woodland Heights et passent une commande pourront choisir de faire livrer la pizza par R2. Ce faisant, la plateforme vous donnera un code PIN qu’ils pourront utiliser pour localiser l’emplacement de la «voiture» sur le Web. Ce code PIN devra également être entré dans la voiture une fois qu’il aura atteint l’emplacement afin que l’utilisateur puisse récupérer les pizzas.

La voiture a un certain nombre de Caméras 360 degrés, capteurs LiDAR, radars longue et courte portée et capteurs à ultrasons. En combinant les données obtenues par eux, l’appareil est capable de cartographier son environnement et de se déplacer. En outre, Nuro a mis en œuvre une série de technologies de cartographie, de localisation, de perception et de prédiction pour éliminer les angles morts.

R2 n’est pas destiné à transporter des passagers, il est donc conçu pour toujours donner la priorité à la sécurité des piétons, cyclistes et autres piétons. De plus, la voiture se déplace sur la route, comme des voitures ou des camions, mais jamais sur le trottoir ou sur les pistes cyclables.

Le Nuro R2 atteint une vitesse maximale de 25 miles par heure, environ 40 kilomètres par heure, et il a une batterie de 31 kWh (oui, c’est complètement électrique). Il pèse 1150 kilos et supporte jusqu’à 190 kilos de cargaison, plus que suffisant pour transporter des pizzas, de la nourriture mexicaine, des médicaments ou l’achat, puisque Nuro travaille également avec Chipotle, CVS et Walmart.

Plus d’informations | Pizza Dominos