C’est pourquoi les smartphones nous accompagneront encore longtemps

L’iPhone fêtera ses 15 ans en 2022. Il a été lancé en 2007. Depuis, le smartphone a fondamentalement changé notre monde. Et après Un autre appareil pourrait-il remplacer le smartphone ? Le contraire semble réaliste – le smartphone façonne encore plus notre vie quotidienne qu’avant.

Beaucoup de choses ont changé techniquement depuis le premier iPhone. Aujourd’hui, nous tenons entre nos mains de petits superordinateurs qui de mieux en mieux sera. Les développeurs de smartphones nous ont récemment proposé des écrans liquides de 120 Hertz, des smartphones avec un écran géant qui se replie, des batteries plus grosses qui se chargent de plus en plus vite, et des durées de vie généralement plus longues pour les appareils. Ce sont des propriétés qui devraient également se retrouver dans les smartphones moins chers à partir de 2022.





Avec le Find N, Oppo a récemment présenté un smartphone pliable abordable pour la Chine.



Image : © Oppo 2021



Peut-être que les découpes pour la caméra frontale et les capteurs disparaîtront bientôt des écrans des smartphones – j’en serais ravi.

Où est la prochaine évolution matérielle ?

Les smartphones ne cessent donc de s’améliorer. Mais : Le principe de base n’a pratiquement pas changé depuis 2007 et le premier iPhone. Nous continuons de proposer de petits ordinateurs de poche rectangulaires à écran tactile. Dans le monde de l’électronique en évolution rapide, les éléments suivants s’appliquent 15 ans comme une éternité. En 2007, lorsque l’iPhone est apparu, la toute nouvelle console de Nintendo s’appelait la Wii.

J’ai lu récemment un texte éclairant sur le sujet de l’analyste technique Benedict Evans. « Qu’est-ce qui vient après les smartphones ? » demande-t-il. Evans calcule que dans l’histoire environ tous les 15 ans, une nouvelle technologie a bouleversé le monde, du mainframe au PC Windows en passant par Internet et le smartphone. Evans continue en conséquence techniques de suivi possibles aux smartphones, comme les lunettes de réalité virtuelle et augmentée ou la « brain chip » à la Elon Musk. Mais comme nous dans la rédaction de 45secondes.fr, il se demande : Quelle est l’utilité de ces techniques pour le grand public ?





Les lunettes VR et les métavers seront-ils un jour compatibles en masse, comme ici dans le film hollywoodien « Ready Player One » ?



Image : © Jaap Buitendijk / Warner Bros. Entertainment Inc. 2018



Le smartphone : là pour rester

Après tout, Benedict Evans donne de bonnes raisons dans son essai pour lesquelles le smartphone en tant qu’appareil nous accompagne si constamment – et pourquoi cela ne devrait pas changer à l’avenir non plus.

D’une part, il ne reste lentement plus assez de personnes pour élargir le marché suffisamment pour que la « prochaine grande chose » s’établisse. Les innovations techniques telles que les smartphones n’ont pas remplacé les appareils existants tels que les ordinateurs centraux ou les PC, mais les ont complétés et ont ainsi considérablement élargi le marché de la technologie. 4 milliards de personnes Selon Evans, posséder un smartphone dans le monde – sur un potentiel de 5,7 milliards.

Il est donc peu probable qu’une nouvelle technologie atteigne de nouvelles personnes, tout au plus les mêmes. L’éventuel nouvel appareil devrait non seulement pouvoir remplacer le smartphone, mais Offrir des avantages significatifs pour que les gens abandonnent leurs téléphones portables pour cela. Je ne vois pas ce que pourrait être cet appareil.





Des smartphones partout : désormais une scène de tous les jours.



Image : © photo alliance / Geisler-Fotopress 2016



D’un autre côté, nous les avons Possibilités du smartphone Selon Evans, c’est loin d’être épuisé. Il fait un parallèle passionnant avec une autre aide technique qui, comme le smartphone, est devenue incontournable : la voiture.

Quand le quotidien s’adapte à la technologie

Nous conduisons des automobiles dans la région depuis une centaine d’années. Qui croit sérieusementque la voiture va bientôt disparaître et être remplacée par quelque chose de nouveau ?





La voiture du futur : une voiture.



Image : © Volkswagen AG 2021



Au fil des décennies, nous avons eu le nôtre Environnement adapté à la voiture: Les rues mènent du centre-ville aux coins les plus reculés. Banlieues, fast-foods avec service au volant, aires de jeux, zones commerciales – des normes d’urbanisme comme celles-ci existent à cause de l’automobile et pour l’automobile.

Donc, fondamentalement, rien de nouveau ne se présente à la voiture, mais autour de la voiture. Nous expérimentons un principe similaire avec les smartphones depuis des années. Notre Le quotidien s’est progressivement adapté au smartphone. Quelques exemples:

Devant le smartphone Avec le smartphone Agence bancaire Application bancaire Ecrire / appeler une lettre Messager Ticket d’admission QR Code Caméra photo/vidéo Appareil photo pour smartphone Console portable Jeu mobile Appareil GPS Application Cartes Catalogue de vente par correspondance / supermarché Application shopping / épicerie Baladeur Application de musique

Les applications individuelles dominent souvent une division. Pour que les applications ne deviennent pas ennuyeuses, les sociétés de développement continuent de leur trouver de nouvelles compétences ou de modifier la conception. WeChat est une application en Chine qui combine de nombreuses options décrites ci-dessus (et d’innombrables autres).





Dans de nombreux endroits, c’est désormais la norme : le paiement mobile.



Image : © Apple 2017



Plus de smartphones au quotidien : ça pourrait venir

Un pronostic me semble tout à fait certain : le smartphone sera à nous Continuer à pénétrer le quotidien. Prenons l’exemple de la santé : l’e-prescription a été récemment reportée par le ministère de la Santé, mais elle le sera tôt ou tard sur les smartphones. Sans oublier le suivi de la santé et de la nutrition, qui est actuellement encore assez compliqué, comme l’a également découvert son collègue Andreas. J’attends des entreprises qu’elles apportent des améliorations ici afin que, par exemple, je puisse simplement prendre une photo de mon petit-déjeuner et recevoir directement des informations sur les calories, les valeurs nutritionnelles, etc.





« Hey Siri, quand est-ce que ta mise à jour arrive? »



Image : © wachiwit – stock.adobe.com 2021



Je vois dans le domaine du possibleque nous effectuons des achats quotidiens entièrement sur nos smartphones. Avec des intervalles de commande fixes pour les normes telles que les grains de café, le lait ou les détergents. Peut-être que la technologie des balises arrivera bientôt aussi dans la vie de tous les jours : ce sont de petits émetteurs qui peuvent transmettre des informations aux smartphones, utiles dans les musées, par exemple. Il y a beaucoup de latitude en matière d’assistance linguistique. Je peux poser des questions absolument basiques à Siri, mais ensuite c’est vite terminé.

Conclusion : le smartphone nous aide dans de plus en plus de situations

Pendant des années, le smartphone a tellement fusionné avec notre vie quotidienne que nous en avons même conçu de nombreuses parties en conséquence. Il semble peu probable que cela change de sitôt. Le smartphone est incroyablement pratique, et en de plus en plus de domaines de la vie. Je suis curieux de voir ce qui se passera ensuite, quelles possibilités nous ouvrirons avec le smartphone – en 2022 et au-delà.

Assistance éditoriale : Andreas Müller