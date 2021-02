C’est pourquoi les microtransactions PS5 et PS4 ne disparaîtront pas

Les microtransactions sont extrêmement controversées dans les communautés de joueurs passionnés comme Pousser le carré, mais les données financières de Sony montrent pourquoi ils ne disparaîtront pas. Selon le rapport record du géant japonais, 29% des revenus globaux de PlayStation ont été générés par des DLC, des packs d’extension et, oui, des microtransactions. Ce chiffre est en hausse de 47,1 p. 100 d’une année sur l’autre, pour un total de 2,45 milliards de dollars.

Pour mettre cela en contexte, la société a tiré davantage parti des microtransactions sur le PS Store que des ventes combinées de logiciels physiques et numériques. Il convient de noter que le détenteur de la plate-forme prend environ 30% de chaque transaction effectuée via sa vitrine, donc que vous achetiez des points FIFA 21 ou des V-Bucks Fortnite, il engrange de l’argent. En termes de revenus, le contenu complémentaire a attiré plus que les ventes de matériel, qui ont atteint 2,29 milliards de dollars.

C’est un instantané fascinant de l’activité de Sony, et cela souligne vraiment où en est l’industrie. En termes d’achats numériques (qu’il s’agisse d’abonnements comme PS Plus, logiciels téléchargeables ou microtransactions), ils représentent 60% du chiffre d’affaires global de PlayStation. Cela signifie que moins de la moitié des revenus de l’organisation est complété par du matériel, des logiciels physiques et des accessoires tels que PlayStation VR. Des trucs époustouflants.