C’est pourquoi les étoiles de mer risquent d’être mangées juste pour avoir des relations sexuelles gay

De nombreuses espèces d’étoiles de mer atteindront leur «bras d’accouplement» vers l’amant le plus proche, quel que soit le sexe. (Myburgh Roux / Pexels)

Un scientifique a expliqué pourquoi les étoiles de mer risqueraient d’être mangées pour avoir des relations sexuelles homosexuelles, car cela a un sens en matière de reproduction.

Comme de nombreux humains pendant la pandémie de coronavirus, il semble que les étoiles de mer soient prêtes à risquer leur vie pour le sexe gay.

Le comportement homosexuel est observé chez plus de 1500 espèces animales, mais la raison pour laquelle de nombreux animaux, y compris plusieurs espèces d’étoiles de mer, se livrent à des accouplements homosexuels est vivement débattue par les scientifiques, car elle ne semble pas avoir d’avantages évolutifs.

Mais Paul Vasey, professeur de psychologie et chaire de recherche à l’Université de Lethbridge, au Canada, a déclaré au Déccan Herald que les animaux qui ne font pas de discrimination à l’égard des partenaires sexuels en fonction de leur sexe peuvent avoir un avantage.

Les étoiles de mer ne sont pas des créatures très complexes, et bien qu’elles puissent détecter la lumière, les scientifiques ne croient pas qu’elles envoient ou reçoivent des signaux leur indiquant le sexe d’une autre étoile de mer. Ils tendent simplement leur «bras d’accouplement» vers l’amant le plus proche.

Mais Vasey a déclaré, essentiellement, que plus une étoile de mer a de sexe, plus elle a de chances de se reproduire, même si l’accouplement peut les rendre plus vulnérables aux prédateurs et plus susceptibles d’être mangés.

Il a déclaré: «Vous pouvez certainement voir dans un contexte écologique particulier comment cette tactique – si elle bouge, s’accompagne-t-elle – pourrait être bonne.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les étoiles de mer sont gays. Il a ajouté: «Ce qui va probablement se perdre dans la traduction pour la plupart des gens, c’est que le comportement sexuel de même sexe n’équivaut pas nécessairement à l’orientation sexuelle du même sexe.»

L’année dernière, un article publié par la Yale School of Forestry and Environmental Studies suggérait que les habitudes d’accouplement bisexuelles étaient la «condition d’origine» de tous les animaux qui ont des relations sexuelles, et que les comportements sexuels homosexuels chez les animaux sont là pour rester.

Bien qu’il y ait un débat sur la cause du comportement, parce que le sexe gay n’est pas désavantageux pour les espèces animales, il est peu probable qu’il soit perdu par la sélection naturelle.

Le co-auteur de l’étude Max Lambert a déclaré: «Jusqu’à présent, la plupart des biologistes ont considéré le comportement homosexuel comme extrêmement coûteux et, par conséquent, quelque chose d’aberrant.

«Cette hypothèse forte nous a empêchés en tant que communauté d’étudier activement à quelle fréquence et dans quelles conditions les comportements homosexuels se produisent.

«Étant donné nos observations occasionnelles suggèrent que le comportement homosexuel semble se produire assez fréquemment chez des milliers d’espèces, imaginez ce que nous aurions appris si nous avions supposé que c’était quelque chose d’intéressant et pas seulement un accident rampant.