C’est pourquoi le Galaxy S21 pourrait arriver plus tôt que d’habitude

Samsung pourrait sortir son nouveau produit phare, le Galaxy S21, plus tôt que d’habitude cette année. Selon une source anonyme, le constructeur devrait viser une sortie en janvier 2021. Apparemment, Samsung espère gagner des parts de marché sur son concurrent Huawei, qui serait à court de stocks cette année.

C’est ce que prétend une source anonyme d’un grand fournisseur de puces pour smartphone, rapporte Gadgets360. Avec une sortie anticipée du Galaxy S21 en janvier – généralement les smartphones de la série Galaxy S apparaissent en mars – le fabricant sud-coréen pourrait exploiter la part de marché de Huawei. Le producteur chinois souffre de sanctions américaines et a du mal à obtenir des puces pour ses smartphones. La part de marché supplémentaire aiderait également dans la lutte contre Apple. Les Californiens peuvent afficher de solides chiffres de vente aux USA cette année.

Chiffres de ventes aux États-Unis: sommet Apple, flop Samsung

Au moins en ce qui concerne le deuxième trimestre fiscal, Samsung a subi un revers aux États-Unis. Selon l’institut d’analyse Canalys, le fabricant sud-coréen a vendu 59% d’appareils de la série Galaxy S20 en moins que l’année précédente par rapport à la génération précédente. Cependant, Apple a pu augmenter ses ventes. Les ventes de l’iPhone 11 ont dépassé celles de l’iPhone XR de l’année précédente de 15% au deuxième trimestre de 2020.

Huawei est faible, mais de nouveaux challengers sont déjà prêts

On ne sait toujours pas si les sanctions contre Huawei continueront d’exister sous leur forme actuelle sous le président américain Joe Biden. Ce qui est clair, cependant, c’est qu’ils ont aidé Samsung dans la bataille pour la première place en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde. Que Huawei se remette ou non des sanctions, Samsung ne peut pas se reposer sur ses lauriers. De plus petits fabricants chinois tels que Xiaomi et Oppo ont également bénéficié des sanctions de Huawei et sont devenus de puissants concurrents.