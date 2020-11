C’est pourquoi la technologie des jeux est importante – un plaidoyer pour les compteurs de pixels

Tous les fans de jeux ne devraient pas être intéressés par les téraflops, le lancer de rayons et les architectures SSD de la PS5 et de la Xbox Series X. Ou pour la technologie des consoles et des jeux en général. Mais il y a des avantages à regarder dans les coulisses.

Mon frère ne se soucie pas de la technologie des jeux. Et je veux dire à la perfection. Il a longtemps joué à « Counterstrike » avec sa femme sur un ancien ordinateur portable, aujourd’hui ils jouent le premier « Halo » sur la Xbox d’origine. Et ce n’est pas comme s’il n’avait aucune idée. En tant que programmeur et expert en informatique, il pouvait facilement acquérir des connaissances sur la technologie des jeux. Mais il ne s’intéresse qu’à l’aspect social du jeu.

C’est une attitude répandue selon laquelle cela ne dépend que des jeux et de jouer ensemble. Et vous pouvez le voir de cette façon, je ne parle à personne. Mais alors, vous manquez un aspect passionnant de notre passe-temps – tout en bénéficiant toujours de joueurs passionnés par la technologie.

Les jeux et leur technologie sont indissociables

La puce Xbox Series X sur la carte mère.

Les nouvelles consoles de jeux PS5 et Xbox Series X ont incité de nombreux joueurs à jeter un œil derrière le rideau. Malheureusement, avant tout, utiliser les données techniques des consoles pour leur guérilla pour le meilleur système. Mon collègue Jasmin a trouvé cela à juste titre ennuyeux.

Surtout, une console de jeu doit convaincre avec ses jeux, c’est comme ça que je le vois. Cependant, la technologie donne des indications sur la fluidité et la fluidité des jeux sur les consoles. Une bonne technologie est essentielle Exigence de beaux graphismes et de bonnes performances – et les jeux sont plus amusants avec eux.

Si une console dispose d’un processeur plus rapide, une action plus fluide est possible grâce à plus d’images par seconde et à une intelligence artificielle plus convaincante des personnages du jeu. Une unité graphique plus puissante permet des résolutions plus élevées et des effets plus impressionnants. Je pense que la plupart des joueurs n’aiment pas ces aspects complètement peu importe. Que voulez-vous d’autre avec une nouvelle console? Les jeux multijoueurs les plus populaires tels que « Fortnite » peuvent être joués sur presque tous les systèmes modernes. Le « Doom » classique fonctionne également sur des thermostats chauffants. Et mon frère est toujours satisfait des anciens PC et consoles.

Une meilleure technologie favorise le plaisir

Nous sommes satisfaits de la Xbox Series X et de la PS5 (ici les consoles de l’appartement TURN ON).

Même ceux qui ne sont pas intéressés par la technologie bénéficient des quelques nerds qui s’en occupent. Parce qu’ils peuvent évaluer à quoi s’attendre des nouvelles consoles. Et enfin dans les tests rapportent si les jeux courir raisonnablement et pour faire bonne figure, donc tout le monde enregistre un mauvais achat. « Assassin’s Creed: Valhalla » montre actuellement sur PC comment une technologie immature peut nuire au plaisir de jeu.

L’architecture SSD de la PlayStation 5, par exemple, suggérait des temps de chargement courts et de nouvelles options de jeu. Le teaser « Ratchet & Clank » a ensuite illustré les innovations de gameplay que les nerds de la technologie avaient déjà prévues: en quelques secondes, les personnages voyagent d’un monde à un tout autre monde, en plein milieu de l’action. Des temps de chargement courts pourraient être confirmés sur la base des premiers jeux PS5, bien que les différences avec la Xbox Series X ne soient pas grandes. En fait, la console Microsoft est en avance sur certains titres, comme l’a déterminé GameSpot.

L’éditeur de Digital Foundry Alexander Battaglia, mon collègue Meru, moi-même et d’autres avaient prédit à l’avance que les différents SSD ne feraient guère de différence dans la plupart des jeux. L’aspect crucial est que les nouvelles consoles disposent d’un SSD – et non, Lequel SSD qui est. Battaglia, en particulier, y était hostile sur les réseaux sociaux. Je le défendais à l’époque et je me suis retrouvé dans une bataille folle avec des fans zélés de PS5 – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de fans zélés de Xbox.

L’architecture SSD de la PS5 est en fait innovante et devrait faire ses preuves dans certains jeux exclusifs. Enfin, Windows devrait bénéficier d’une fonctionnalité similaire avec DirectStorage. Et le contrôleur DualSense attire davantage les joueurs dans l’action grâce aux moteurs de rétroaction et de vibration précis.

Cela dépend-il vraiment des jeux?

Supposons que les jeux comptent vraiment. le la plupart des jeux sont Titre multiplateformeapparaissant sur les deux nouvelles consoles. La question se pose donc à nouveau, laquelle est préférable d’utiliser. La décision n’est claire que lorsque l’on a soif des jeux exclusifs. Et même dans ce cas, beaucoup seront intéressés par ce à quoi ressembleront leurs titres exclusifs tant attendus sur les nouveaux systèmes et par leur fonctionnement.

La contribution du compteur de pixels

Certes, les joueurs sur PC bénéficient encore plus d’un intérêt pour la technologie des jeux, car ils peuvent assembler leurs composants matériels et optimiser leurs paramètres graphiques plus précisément que les jeux sur console. Ainsi, pendant longtemps, les joueurs sur console ne savaient même pas ce qui leur manquait.

Les jeux pour consoles se contentent de 30 images par seconde depuis des lustres. 60 ou même 120 FPS ainsi que le HDR et le VRR (Variable Refresh Rate, évite les fissures d’image) ont longtemps été des sujets marginaux avec lesquels presque personne ne pouvait rien faire. Pas des moindres parce que Utilisez des nerds de la technologie pour cela, les joueurs sur console peuvent désormais profiter d’une expérience de jeu plus fluide – et peuvent expérimenter ce qu’ils ont manqué depuis longtemps.

Les joueurs traditionnels qui ne sont pas très intéressés par la technologie dépensent leur argent pour tous nos passe-temps, et nous, les nerds de la technologie, veillons à ce qu’ils le fassent avec des analyses éclairées et des tests critiques. Une meilleure expérience de jeu pour tout le monde devient. En dehors de cela, les nerds, en particulier les collègues de Digital Foundry, s’occupent d’un retour au calme de la guerre des consoles chauffée et totalement inutile. Avec des analyses équilibrées, on peut mieux apprécier les avantages des différents systèmes.

Tout le monde n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe derrière le rideau. Cependant, nous, les compteurs de pixels, contribuons à de meilleurs jeux que tout le monde peut apprécier. Je vais maintenant examiner de plus près la fonction HDR automatique de la Xbox Series X. Et comptez les pixels dans « Quantum Break »: est-ce 4K natif?