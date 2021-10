C’est possible? La folle théorie qui unit deux séries Netflix

UNE croisement implique que deux histoires de séries ou de films différents peuvent se trouver et implique que se passer dans le même univers. Et apparemment les comptes officiels de Netflix dans les réseaux sociaux, ils commencent à suggérer un croisement entre deux de leurs fictions les plus réussies. Il s’agit de rien de moins que Tu et Emilie à Paris: le premier d’entre eux, a créé sa saison récemment et sa fin pourrait être parfaitement liée au nouvel opus de l’autre fabrication.

Alerte spoil! Il y a moins d’une semaine, la série mettant en vedette Penn Badgley et Victoria Pedretti est arrivé avec son troisième volet sur Netflix et a déjà annoncé son renouvellement pour un quatrième saison. Dans cette opportunité, Joe Goldberg et Love Quinn Ils ont essayé de sécuriser leur partenaire avec un mariage, une nouvelle maison et même un nouveau membre de la famille. Cependant, les obsessions de Joe et les impulsions sauvages de Love ont conduit à l’une des fins les plus inattendues et catastrophiques.

Le personnage joué par Penn Badgley trouve cette fois une nouvelle obsession dans Marianne (Tati Gabrielle), le directeur de la bibliothèque de Mère Linda. Pour se rapprocher d’elle, la nouvelle voisine commence à travailler au même endroit et aide son patron à se défendre contre son ex-conjoint qui a pris la garde de sa fille. Joe promet de se séparer de Love pour commencer une vie ensemble complètement renouvelée et ainsi recréer le stéréotype d’une famille heureuse. Mais les choses peuvent devenir incontrôlables.

Marianne finit par se rendre à Paris France, d’y chercher une échappatoire au passé mouvementé qui la tourmente. Et Joe, il parvient à disparaître de Mère Linda et – alors que toute la ville pense qu’il est mort – s’évader en europe à la recherche de son « amour ». Mais, Et si en arrivant là-bas au lieu de trouver Marianne, il tombait sur Emily Cooper ? Il serait possible de croiser une telle scène dans la deuxième saison de la série mettant en vedette Lily Collins, qui sortira le 22 décembre.

Dans cette fiction, un cadre de Chicago entame une nouvelle étape à Paris grâce à un job de rêve. Mais équilibrer votre carrière, vos amitiés et votre amour n’est pas une tâche facile. De nombreuses questions restent à résoudre et la durée de votre séjour en France sera déterminante pour comprendre ce qui va se passer. Dans la bande-annonce officielle, nous n’avons vu aucun signe de Joe Goldberg. Cependant, le post suggestif de Netflix excite déjà les fans qui n’arrêtent pas de formuler des fous théories.

