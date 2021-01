C’est peut-être le magnétar le plus rapide de toute la galaxie

Une étoile à neutrons bébé de 500 ans, ultramagnétique et tournoyante rapidement, a été aperçue en train de filer à des vitesses jamais vues auparavant dans la Voie lactée.

Le scintillement Rayons X et les ondes radio de ce bébé géant – adorablement nommé J1818.0-1607 – serait probablement apparu pour la première fois dans le ciel lorsque Nicolas Copernic, le scientifique polonais qui a proposé que le soleil (et non Terre ) était le centre de l’univers, d’abord levé les yeux vers les cieux.

Si Copernic avait eu des télescopes à rayons X orbitaux ou de puissants récepteurs radio, il aurait assisté à la naissance d’un magnétar: une espèce super-rare et violente d’étoile à neutrons avec des étoiles à neutrons extrêmes et tordues. magnétique des champs. À peine 500 ans plus tard (en supposant que les astronomes aient le bon âge), ce bébé hurlant tourne toujours plus vite que tous les magnétars connus, à un tour toutes les 1,4 seconde. Elle peut également se déplacer plus rapidement que n’importe quelle étoile à neutrons découverte précédemment, quelle que soit sa variété.

Comme toutes les étoiles à neutrons, J1818.0-1607 aurait émergé après la mort explosive d’une grande étoile – connue sous le nom de supernova – comme le reste écrasé de son noyau. Les étoiles à neutrons sont minuscules en termes astrophysiques, pas plus larges que Madison, Wisconsin. Mais en tant qu’objets connus les plus denses de l’univers autres que les trous noirs – pleins de matière écrasée au point que les atomes perdent leur intégrité structurelle et se rassemblent pour ressembler au noyau d’un seul géant atome – les étoiles à neutrons peuvent être aussi massives que les étoiles de taille normale.

Seule une infime fraction des étoiles à neutrons sont des magnétars. Mais ce n’est pas la seule chose inhabituelle à propos de J1818.0-1607. C’est aussi un pulsar, un type de phare cosmique ultra-rapide qui s’assombrit et s’illumine à chaque rotation.

« Seuls cinq magnétars dont celui-ci ont été enregistrés pour agir également comme des pulsars, constituant moins de 0,2% de la population connue d’étoiles à neutrons », ont déclaré des chercheurs impliqués dans l’étude dans une NASA. déclaration .

Pour déterminer l’âge du magnétar, les chercheurs ont suivi son ralentissement au fil du temps et estimé la vitesse de rotation avec laquelle il était né. Depuis sa vitesse de rotation de départ, il aurait fallu 500 ans au magnétar nouveau-né pour ralentir à sa vitesse actuelle. Cependant, cette estimation d’âge est quelque peu incertaine, selon un article publié le 26 novembre 2020 dans Les lettres du journal astrophysique .

Parce que le magnétar est si jeune, les astronomes devraient être capables de repérer le reste de la supernova qui l’a engendré, et les chercheurs l’ont peut-être trouvé à une distance « relativement grande » du magnétar. Si le magnétar a vraiment 500 ans et que ce reste de supernova est vraiment les restes de la naissance du magnétar, alors il s’est déplacé d’environ 8 à 16 millions de mph (13 à 26 millions de km / h) à travers la Voie lactée pendant toute sa durée de vie – plus rapidement. que n’importe laquelle des quelque 3 000 autres étoiles à neutrons connues. Si, cependant, les astronomes ont estimé le mauvais âge pour le magnétar, ou si les chercheurs ont identifié le mauvais reste, alors ce jeune peut ne pas bouger aussi vite.

Mais bien que ce bébé soit un tout petit nouveau-né en termes astronomiques, il peut y avoir un magnétar encore plus jeune dans le voie Lactée , bien que peut-être un mouvement plus lent. Comme 45Secondes.fr l’a précédemment rapporté , les chercheurs pensent qu’ils ont pu assister à la naissance réelle d’un magnétar dans une galaxie lointaine l’année dernière, ce qui rend ce magnétar pas plus vieux qu’un enfant en bas âge humain.

