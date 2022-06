C’est peut-être la grande nouveauté de la Galaxy Watch 5 de Samsung : 10 watts

in

Le certificateur FCC des États-Unis a publié une documentation pour la Galaxy Watch 5, confirmant non seulement l’augmentation de la batterie, mais également que la vitesse de charge inductive doublera pour atteindre 10 watts.

Il y a quelques semaines, nous avons commencé rumeurs autour de la Samsung Galaxy Watch 5qui devrait avec une sorte de thermomètre infrarouge en plus d’arriver dans une nouvelle saveur ‘Pro’ Dont on ne sait toujours pas trop, ni ses améliorations ni ses raisons d’exister.

Cette cinquième génération de la Galaxy Watch nous savons déjà qu’il sera présenté en août Aux côtés des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, dans un événement Unpacked dont tomberont enfin les Galaxy Buds 2 Pro, et pour lequel, comme toujours, se déroule autour du géant sud-coréen, nous arrivons sûrement avec très peu de secrets à cause des nombreuses fuites qui continuent de se produire au quotidien.

Le dernier est celui anticipé par nos confrères de 9to5Google sur la piste du certificateur nord-américain FCC lui-même, qui apparemment a déjà donné son approbation aux nouvelles smartwatches Samsung la publication de la documentation habituelle qui révèle un détail très important.

Samsung s’efforce d’améliorer l’autonomie de sa Galaxy Watch 5, et la meilleure nouvelle ne sera pas que la capacité de ses batteries est augmentée, mais que nous aurons également une charge sans fil rapide à deux fois la puissance, jusqu’à 10 watts.

Et oui, les amis, la disparition du mannequin ‘classique’ en faveur d’un ‘Pro’ ou la question de la lunette tournante, qui pourrait être abandonnée pour la première fois depuis des années dans la Galaxy Watch, resterait de simples anecdotes si enfin l’autonomie et la charge rapide de l’appareil est amélioréequelque chose qui semble qu’il en sera ainsi.

Ce n’est pas pour moins car dans ce genre de portables il n’y a jamais trop de milliampères-heureset de nombreux utilisateurs optent pour des options moins efficaces mais qui offrent des autonomies de plusieurs jours qui évitent d’avoir besoin d’un chargeur toutes les quelques heures, c’est donc une excellente nouvelle que Samsung a envisagé d’augmenter la capacité de la batterie dans les deux modèles et aussi dans les deux tailles. Certaines sources mentionnent des augmentations allant jusqu’à 60 % !

Mais ce ne sera pas que ça, et c’est que la base de données de la FCC confirme aussi que Samsung équipera les montres de nouvelle génération d’un système de charge par induction jusqu’à 10 wattsce qui double la puissance et donc aussi une vitesse de chargement excessivement lente être un portables quantificateur, que nous voulons toujours porter et que nous devons toujours avoir prêt à toute éventualité.

Dans une montre intelligente, avec les sections de quantification et de santé, l’amélioration de l’énergie et la charge rapide pèsent presque plus que toute autre option qu’ils peuvent ou veulent nous inclure.

Sûrement les 10 watts ne vous disent rien si on les compare avec les technologies de Hypercharge que nous avons vu dans les téléphones mobiles dépassant 120 W et même 200 W, mais vous devez vous rappeler que les montres auront de très petites piles d’au plus 350 ou 400 milliampères-heuresdonc doubler cette puissance de charge peut nous faire les avoir autonomie complète avec seulement une demi-heure ou quarante minutes sur le chargeur.

Sans doute bonne nouvelle à confirmer dans les semaines à venir, même si nous ne doutons pas que dans quelques jours nous aurons plus de détails sur la Corée du Sud grâce à la les fuites le plus prolifique de l’écosystème Samsung… Ces Galaxy Watch 5 ont fière allure !

