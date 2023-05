C’est pas sur Netflix : où voir De mon ciel, le film avec Saoirse Ronan basé sur des faits réels

Netflix

« De mon ciel » est l’un des films les plus recherchés du moment. Sachez où le voir et de quoi il s’agit.



©IMDBSaoirse Ronan dans From My Heaven

Saoirse Ronan Elle est l’une des actrices les plus emblématiques d’Hollywood. Son répertoire cinématographique est immense et réussi, mais comme toujours, on commence par quelque chose. Dans le cas de cette interprète, il y a une bande qui a été un avant et un après dans sa profession : la première dont elle était la protagoniste exclusive. Il s’agit de Depuis mon ciel.

Depuis mon ciel est un film sorti en 2009 et réalisé par Peter Jackson. Même si, en réalité, l’histoire est basée sur le roman homonyme d’Alice Sebold, qui à l’époque avoua que derrière son intrigue il y a un fait vrai. Et, malgré le temps qui passe, ce film continue d’être l’un des plus recherchés par les téléspectateurs.

C’est parce que c’est une histoire captivante, émouvante, mais surtout réaliste. Sachez où le voir, son synopsis et regardez sa bande-annonce.

Synopsis de De mon paradis :

À seulement 14 ans, Susie (Saoirse Ronan) veut juste être dans une relation amoureuse avec quelqu’un en qui elle peut avoir confiance et se sentir aimée. Cependant, dans cette recherche, elle trouve un canular et est brutalement assassinée. Après le crime, elle ne peut pas partir et, d’en haut, elle voit comment sa famille tente de surmonter sa mort en même temps qu’ils recherchent le meurtrier, plus proche qu’ils ne le pensent.

Bande-annonce de De mon paradis :

Où voir De mon ciel ?

Bien que jusqu’à il y a quelques mois Depuis mon ciel Il était disponible sur Netflix, pour le moment il n’est plus visible via le catalogue de cette plateforme. Cependant, oui peut être apprécié à partir de Paramount + et AppleTV+.

