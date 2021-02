C’est officiel: un bébé Tesla arrive

Bébisol Sucette Réversible 'La Vie est Chouette' Rose -6m

Description : Bébisol Sucette Réversible 'La Vie est Chouette' Rose -6m c'est une sucette à la forme symétrique qui est toujours bien positionnée. Elle s'adapte parfaitement à la bouche de bébé et exerce un minimum de pression sur la mâchoire et les dents grâce à une téterelle plus souple et plus fine. Cette