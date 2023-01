C’est officiel : Samsung vient de présenter son capteur 200 mégapixels pour mobiles haut de gamme

Samsung a présenté aujourd’hui un nouveau capteur d’image qui sera utilisé exclusivement dans son Galaxy S23 Ultra et qui promet beaucoup sur le papier.

Le Samsung Galaxy S23 aura un nouveau capteur de 200 MP.

En septembre 2021, Samsung a lancé le capteur ISOCELL HP1 de 200 MP. Il y a quelques semaines à peine, nous recevions des rumeurs selon lesquelles, très probablement, les Coréens envisageaient de passer à 450 MP, mais il semble que pour l’instant il faudra attendre. Pour l’instant.

Comme Samsung l’a lui-même révélé dans un communiqué, le constructeur coréen vient de présenter le Capteur ISOCELL HP2 pour Samsung Galaxy S23 Ultra. La firme n’a pas lésiné sur les détails en évoquant ce que sera le nouveau capteur qui accompagnera ses terminaux haut de gamme.

ISOCELL HP2 : tout ce que vous devez savoir

Selon les informations diffusées par le fabricant, le capteur a un Taille 1/1,3 pouces avec des pixels d’une taille de 0,6 μm. Avec ce capteur vient une nouvelle technologie qui vous permet d’étendre la plage dynamique et d’améliorer la reproduction des couleurs.

La société indique dans son communiqué que le nouveau capteur « combine les technologies haute résolution de Samsung et sa connaissance des dernières technologies pour atteindre des niveaux de détail incroyables ». Bien sûr ils le vendent son meilleur capteur à ce jourbien que sans pouvoir le prouver, il est logique de prendre ces déclarations avec un certain scepticisme.

Lors de la création de ce capteur, Samsung a utilisé un technologie appelée Tetra2pixel. Cette technologie suit un principe similaire à celui que nous avons déjà vu avec l’ISOCELL HP1. Selon ce principe, dans les environnements à faible luminosité, le capteur « se transforme » en un capteur de 12,5 mégapixels avec de grands pixels de 2,56 μm en fusionnant 16 pixels. Il permet également la Enregistrement vidéo 8K.

Il intègre également une technologie appelée Porte de transfert verticale double (D-VTG), avec lequel il entend éviter les reflets brûlés. Le fabricant affirme qu’avec lui, chaque pixel individuel peut recueillir un tiers de lumière en plus avant de saturer. Le capteur disposera également de la technologie Super QPD, qui permettra la mise au point en mode automatique être plus rapide et plus précis même dans des conditions de faible luminosité.

Cet ISOCELL HP2 est le premier capteur Samsung à intégrer le Fonction de gain à double pente (DSG) en mode 50MP. Cette fonction applique deux valeurs de conversion distinctes au signal analogique au niveau du pixel, apportant des améliorations aux performances de la fonction HDR. Cela permet au capturez deux expositions sans perdre de détails en mode HDRainsi que d’enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde.

Le capteur est déjà en phase de productionet il devrait arriver avec le Samsung Galaxy S23 Ultra dès sa présentation.

