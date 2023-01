C’est officiel : Phoebe Dynevor ne sera pas dans la saison 3 de Bridgerton et voici pourquoi

Netflix

Il a été confirmé que Phoebe Dynevor ne fera finalement pas partie du troisième opus de Bridgerton. Malgré les lamentations des fans, il y a une raison importante.

©NetflixC’est officiel : Phoebe Dynevor ne sera pas dans la saison 3 de Bridgerton et voici pourquoi.

Bridgerton C’est l’une des séries les plus populaires du service de streaming. Netflix et est actuellement en pleine production de sa troisième saison, l’une des nouveautés les plus importantes vient de la quitter : Phoebe Dynevor ne sera pas dans les nouveaux épisodes. Bien que des rumeurs circulent depuis des mois, ce lundi l’absence de l’actrice et de son personnage Daphne Bridgerton a été officiellement signalée. Et c’est due a quoi?

phoebe dynevor Elle était la grande protagoniste du premier volet de la série basée sur les romans de Julia Quinn, où elle partageait les rôles principaux avec Régé-Jean Page, qui a quitté la production après ces premiers chapitres. La première indication de son absence est venue lorsqu’ils ont posté un clip sur le début du tournage de la saison 3 et que l’actrice n’était pas là. Maintenant, c’est déjà une confirmation.

+Pourquoi Phoebe Dynevor ne sera-t-elle pas dans la saison 3 de Bridgerton ?

Pour interdire tout type de commentaire, Phoebe a annoncé qu’elle ne serait pas dans la troisième saison de Bridgerton dans une conversation avec La variété: « Eh bien, j’ai fait mes deux saisons. J’ai fait ce que je voulais avec ce personnage et il avait un super arc. Si vous me demandez à l’avenir, qui sait? »commenta-t-il. C’est la confirmation de votre départ après avoir dit ScreenRant que le personnage ne serait pas là, mais pourrait faire à nouveau partie à l’avenir.

Il est clair que ce sera une déception pour les fans de ne pas voir Daphné dans la prochaine saison, mais il faut vous dire que c’était une option prévisible, puisque les chapitres suivants seront consacrés à la romance entre Colin et Pénélope, joué par Nicola Coughlan et Luke Newton. De cette manière, Le personnage de Dynevor n’aurait pas beaucoup de participation, comme cela s’est produit dans le deuxième épisode où il n’avait qu’une poignée de scènes.

D’autre part, il ne faut pas oublier que après le succès de Bridgerton l’actrice est devenue plus populaire et a des projets à son agendaqui ont été décisifs lors de la prise de décision finale. phoebe dynevor se prépare pour les séries et films suivants : Fair Play, Le Trio, Moments Passionnants, Héritage, I Heart Murder Oui Les Hors-la-loi Scarlett & Browne.

