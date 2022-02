C’est officiel : Patrick Stewart sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

merveille

L’acteur a finalement révélé qu’il ferait partie de la bande MCU et les fans étaient perplexes de ne pas savoir s’il l’avait dit dans un accident. Que dira Kevin Feige ?

© Studios du 20e siècleC’est officiel : Patrick Stewart sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

le Univers cinématographique Marvel clôturé une belle année 2021 avec Spider-Man : Pas de retour à la maison et cherche à répéter les chiffres du box-office avec les sorties suivantes qui font déjà parler les gens. L’un d’eux est Doctor Strange dans le multivers de la foliequi sortira dans les salles du monde entier le 6 avril et ce lundi une rumeur qui circulait sur internet depuis des semaines a été confirmée : Patrick Stewart fera partie du film.

À la mi-février, la deuxième bande-annonce officielle de la bande du Sorcier est sortie. MCU qui explorera plus avant le concept du multivers et de nombreux fans ont prétendu entendre la voix de l’acteur en question dans l’une des scènes et ont lancé d’innombrables rumeurs. En fait, l’interprète lui-même Charles-Xavier Il l’a nié dans une interview, mais apparemment quelque chose a changé en quelques semaines et aujourd’hui il se retrouve dans une nouvelle situation.

En pleine interview pour la chaîne Les prises de Jake, patrick Il a été consulté par les commentaires des fans sur les réseaux qui ont assuré sa participation au film et a admis que le lendemain matin son téléphone était éteint, il n’a donc rien entendu des rumeurs. En outre, il a précisé qu’en voyant pour la première fois la dernière avancée « n’a pas reconnu sa propre voix »probablement parce qu’il est en cours d’édition, et enfin a confirmé qu’il sera dans Doctor Strange 2.

« Eh bien, j’avais éteint mon téléphone quand c’est arrivé, donc je n’ai rien entendu. Ce n’est que le lendemain matin que je me suis réveillé et que j’ai regardé mon téléphone pour constater que j’avais été bombardé de réponses et que mes relations publiques m’avaient envoyé des réactions qui m’avaient été détaillées et qui m’étaient arrivées… », mentionné. Puis il a ajouté : « Je n’ai pas vraiment reconnu ma propre voix, ça sonnait différemment. Si j’avais un rhume ou quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas. Mais j’étais choqué, et tout ce qu’ils ont vu, c’était le dos de mon épaule, et je pensez à mon lobe d’oreille, rien de plus. Il y aurait eu tellement de connexions. Mais bon, j’étais content..

De cette façon, les spéculations d’une certaine partie du fandom se sont concrétisées avec leurs oreilles cliniques après cette confirmation que Patrick Stewart fera partie de Doctor Strange dans le multivers de la folie. L’achat de Fox par Disney permet aux personnages X-Men d’être intégrés dans le MCU et Charles-Xavier était l’un des plus demandés car il s’intègre parfaitement dans l’histoire actuelle qu’ils racontent et il peut encore y avoir d’autres surprises à révéler sur 6 avril.

