C’est officiel : Millie Bobby Brown a présenté son nouveau petit ami avec une jolie photo

Vers la fin du mois de juin, la nouvelle arriva que Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, a un nouveau petit-ami et son identité s’est vite fait connaître : Jake bongiovi, fils du chanteur Jon Bon Jovi. Cela s’est fait connaître grâce aux paparazzi, et il n’y a eu aucune présentation en société, jusqu’aux dernières heures. L’actrice l’a présenté publiquement !

Les premiers enregistrements de leur relation ont eu lieu dans les rues de New York, où ils ont été vus marchant main dans la main alors qu’il portait dans un sac Winnie, l’un des animaux de compagnie de l’interprète d’Eleven dans la série de services de streaming Netflix. Au fil des jours plus de détails ont été révélés sur la façon dont ils se sont rencontrés et depuis quand sont-ils ensemble.

Tel que rapporté par divers médias américains, le tout nouveau couple s’est rencontré grâce à des amis communs et a rapidement commencé à s’entendre. Les premières rumeurs d’une romance ont commencé en les premières semaines de juin, lorsque Jake a posté une image qui disait « Meilleurs amis », donc pas plus d’une amitié n’a été pensée jusqu’à la fuite des photos.

Le jeune de 19 ans est l’un des quatre enfants de Jon Bon Jovi et ses premiers pas vers la gloire ont eu lieu en 2018 lorsqu’il a aidé à organiser une grève dans son école du New Jersey pour protester contre le gouvernement des États-Unis après une fusillade dans un Parkland College. Il compte actuellement 200 000 abonnés sur Instagram, où il se définit comme un acteur, bien qu’il n’ait pas trop de crédits. Découvrez comment Millie l’a présenté !

« Dimanche fraise » a écrit l’actrice, en référence aux vêtements qu’elle portait, dans une publication qui plus de 4,5 millions de likes et 24 000 commentaires. C’est là qu’après deux images de elle a été vue avec Jake Bongiovi, étant le premier petit ami qu’elle a présenté depuis sa rupture en 2018 avec Jacob Sartorius, bien qu’il y ait eu quelques rumeurs d’autres romances.