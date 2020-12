C’est officiel! Meghan McCain revient à «  la vue  » alors que son congé de maternité se termine

Meghan McCain revient à La vue lorsque l’émission revient avec des épisodes en direct en 2021. La co-animatrice conservatrice était absente de l’émission depuis septembre 2020 lorsqu’elle est partie en congé de maternité. Depuis, McCain profite de son temps libre avec le bébé Liberty Sage. Le talk-show ABC a officiellement annoncé le retour de McCain avec une vidéo faisant la promotion de son retour.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via Getty Images

Quand Meghan McCain revient-elle?

McCain a manqué de parler des élections présidentielles chaotiques de cette année. Cependant, l’expert républicain se joindra à Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Sara Haines une fois de plus pour parler des derniers événements politiques.

Le compte Twitter officiel de l’émission a confirmé que McCain reviendrait sur «Hot Topics» le premier lundi de la nouvelle année.

«Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau notre Meghan McCain de congé de maternité lundi lorsque La vue revient EN DIRECT pour notre première émission de 2021 », lit-on dans le tweet.

CONNEXES: Meghan McCain, star de « The View », monte dans le train « RHOSLC » et Andy Cohen réagit

McCain redeviendrait la voix conservatrice de l’émission le lundi 4 janvier. Suite à la nouvelle, McCain a tweeté son enthousiasme à revenir pour débattre avec ses co-stars une fois de plus.

«Il est presque temps», a-t-elle tweeté. «Je suis tellement excité de prendre ma place en tant que siège conservateur à la table Hot Topics (virtuellement) La vue le lundi. Ai-je manqué quelque chose pendant mon congé de maternité? »

McCain reviendra juste à temps pour parler de la course au second tour du Sénat de Géorgie ainsi que des dernières bouffonneries de Donald Trump lors de ses derniers jours en tant que président des États-Unis.

Il est presque temps … Je suis tellement excité de prendre ma place de siège conservateur à la table Hot Topics (virtuellement) @La vue le lundi! Ai-je manqué quelque chose pendant mon congé de maternité?!? pic.twitter.com/4QGX19bOd6 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 30 décembre 2020

Meghan McCain aime la maternité

Comme McCain était loin de La vue, ses fans ont pu la rattraper sur ses comptes de réseaux sociaux. Tout récemment, McCain a partagé des photos de son ventre rond pour la première fois.

«Il reste 11 jours en 2020… l’année n’a pas été si mauvaise», a déclaré McCain. « Des photos de presque 9 mois et une semaine avant l’arrivée de Liberty. »

CONNEXES: Meghan McCain applaudit à la fan de « The View » qui ne veut pas qu’elle revienne

McCain avait initialement déclaré qu’elle voulait garder les détails de sa grossesse privés, dans une décision qu’elle avait prise avec son mari Ben Domenech.

«Ben et moi avons pris la décision consciente de protéger autant que possible la vie privée de nos familles (grandissantes)», a posté McCain sur Instagram en mai 2020. «Je crois que les enfants ont droit à la vie privée et j’espère que vous comprendrez tous comme nous naviguer autant que possible dans l’avenir sans sacrifier notre confort ou notre sécurité. »

Cependant, sa fascination pour Liberty et le fait de devenir mère lui ont fait révéler des détails sur son processus. Les fans aiment vraiment lire comment McCain s’est adaptée à la maternité et les connaissances qu’elle a acquises.

«Je ne suis ni poète ni artiste – je ne peux donc pas exprimer pleinement l’extase de la maternité», a posté McCain sur Instagram. «Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage. Ben et moi avons été si indescriptiblement bénis et n’avons rien vécu d’autre qu’un embarras de bonheur depuis que nous avons la Liberté.

La vue revient en direct le lundi 4 janvier à 11 h HE et à 10 h CT / PT sur ABC.