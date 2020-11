C’est officiel, l’observatoire d’Arecibo sera démoli: après la rupture du deuxième câble, la structure prend fin

C’est arrivé, la National Science Foundation des États-Unis a décidé de démolir l’Observatoire d’Arecibo. Le radiotélescope historique de Porto Rico a subi non pas une mais deux ruptures de câble ces derniers mois. Ils considèrent qu’il est trop dangereux de le réparer.





En août 2020, le premier câble est tombé en panne, provoquant la destruction d’une partie de l’antenne principale du radiotélescope. Des mois plus tard, le 6 novembre dernier, un deuxième câble s’est à nouveau rompu. On pense que la contrainte provoquée par l’absence du premier fil en a causé la rupture d’un autre. Quelque chose qui en principe cela pourrait provoquer une rupture de chaîne du reste des câbles.

Une réparation trop dangereuse

La deuxième pause remis en cause l’intégrité structurelle du radiotélescope considérablement. Selon l’UFC, ils ont engagé au total trois firmes d’ingénierie pour accéder à la première panne du radiotélescope et analyser la situation. Après l’analyse, l’une des entreprises a recommandé que le radiotélescope soit mis hors service. Les deux autres étaient d’accord avec le premier rapport.

Ils indiquent que c’est un problème de sécurité. Ils disent que la réparation pourrait mettre en danger des vies humaines. « Bien que ce résultat ne soit pas ce pour quoi nous avions travaillé, et que nous sommes découragés de voir une ressource scientifique aussi importante retirée, la sécurité est notre priorité absolue », a déclaré le président de l’UCF.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas la fin de l’observatoire en tant que tel. La démolition signifie que le Dôme Grégorien (la plate-forme suspendue en l’air avec des câbles) et le plat principal seront démontés. Le reste des instruments scientifiques sera conservé pour être utilisé à l’avenir.

On ne sait pas exactement quand la démolition commencera, mais ils s’attendent à ce qu’elle se produise dans les prochaines semaines. Autrement, certaines parties des installations devraient être restaurées et le centre des visiteurs entre autres.

L’Observatoire d’Arecibo a été fonctionnant depuis près de six décennies. Pendant ce temps, il a été un outil scientifique gigantesque (littéralement et métaphoriquement) qui a permis de grandes avancées en astronomie. Actuellement, le FAST de Chine est le radiotélescope le plus grand et le plus puissant au monde.

Via | UCF