C’est officiel: LG ferme sa division mobile dans le monde entier

Des rumeurs ont eu lieu à l’occasion et, finalement, c’est officiel. LG, l’un des plus anciens fabricants de mobiles, ferme sa division smartphone dans le monde. La décision, déclarent-ils de la société, a été approuvée aujourd’hui par son conseil d’administration et entrera en vigueur le 31 juillet.

Avec ce déménagement, LG prévoit concentrer vos ressources sur d’autres aspects et domaines de croissance, comme les composants de véhicules électriques, la robotique et l’intelligence artificielle, entre autres. Et qu’en est-il des utilisateurs qui ont déjà un mobile LG? Selon les mots de la société coréenne:

« LG fournira un support de service et des mises à jour logicielles pour les clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon la région. »

Comme 45secondes.fr a pu le confirmer, les plans de mise à niveau ne changent pas après la fermeture. Chaque mobile a son cycle de mises à jour et l’ancien et le nouveau continueront d’être mis à jour comme avant. En d’autres termes, la fermeture de la division, en principe, ne devrait pas affecter le support logiciel.

De la même manière, LG a confirmé à Engadget que le service après-vente et les pièces de rechange resteront. En d’autres termes, si un utilisateur achète maintenant un LG Velvet et qu’il doit changer d’écran dans un délai d’un an car il est cassé, il sera possible de le faire officiellement.

Les adieux d’un classique de l’industrie

LG lance des téléphones mobiles depuis 2002, mais ce n’est qu’en 2009 que la société a lancé son premier smartphone, le LG Eve ou LG InTouch Max, qui fonctionnait sous Android 1.5. Cependant, l’ère du smartphone n’a pas été trop belle pour l’entreprise qui, bien qu’elle ait eu des revenus soutenus au fil du temps, a vu comment les ventes de smartphones n’ont pas fini de décoller.

LG a lancé les appareils les plus aboutis, comme le LG G2 et le LG G3, mais aussi de grands fiascos au niveau des ventes comme le LG G4 et le LG G5, en particulier ce dernier, qui pariez sur une conception modulaire. Depuis, LG n’a pas fini de trouver la clé et dans ses dernières mesures a décidé de miser sur les doubles écrans et, encore plus extravagant, sur les écrans rotatifs (voir LG Wing).

En tout état de cause, les mobiles LG n’ont pas réussi à rivaliser sur un marché aussi compétitif que celui des smartphones. À ce jour, la part de marché de LG d’environ 1,7%, selon les données de StatCounter, et son la division mobile est en perte depuis six ans. Peut-être que le dicton selon lequel un retrait à temps n’est pas une défaite est vrai.

LG Velvet.

Concernant le stock actuel de téléphones mobiles, L’inventaire des téléphones LG restera disponible à la vente une fois terminé le 31 juillet. Rappelons que la société a promis de proposer des mises à jour pour une durée indéterminée, mais ce qui dépendra de la région. Les détails relatifs à l’emploi seront déterminés localement. Comme expliqué par LG:

<< À l'avenir, LG continuera de tirer parti de son expertise dans les appareils mobiles et de développer des technologies liées à la mobilité, telles que la 6G, pour contribuer à renforcer davantage la compétitivité dans d'autres domaines d'activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies d'exploitation mobile de LG seront également être conservée et appliquée aux produits existants et futurs. "

Et le rouleau?

LG a confirmé à Engadget que le LG Rollable ne sera pas lancé. Plus aucun modèle ne sera fabriqué, et donc le LG Rollable restera dans ce que nous avons vu jusqu’à présent: un concept mobile présenté brièvement en vidéo lors du CES 2021. Ce devait être le troisième lancement majeur de LG, après LG Velvet et le LG Wing, mais finalement il n’y aura pas de rouleau de LG.

Plus d’informations | LG