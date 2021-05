C’est officiel: les États-Unis retirent Xiaomi de leur liste noire et lèvent formellement toutes les restrictions

En janvier dernier, le département américain de la Défense a inscrit Xiaomi sur une liste noire qui empêchait toute entreprise ou investisseur américain d’investir dans l’entreprise. Xiaomi était considéré comme un CCMC (Compagnie militaire communiste chinoise) et a fait appel sans surprise de la décision.

Des mois plus tard, un juge américain était d’accord avec l’entreprise et a déclaré que les États-Unis n’avaient pas fourni de preuves convaincantes de la relation entre Xiaomi et l’armée chinoise, qui s’est terminée par le blocage du blocus. Peu de temps après, le tribunal a estimé que le veto de Xiaomi était « arbitraire et capricieux » et un accord de compromis a été signé pour supprimer Xiaomi de la liste noire, un moment qui est enfin arrivé.

Xiaomi a été retiré de la liste noire

A) Oui a été confirmé par l’entreprise dans un communiqué diffusé aux médias (accessible sur le blog officiel de l’entreprise). Comme détaillé dans celui-ci:

Xiaomi (ci-après la «Société») a le plaisir d’annoncer qu’hier, 25 mai 2021 à 16 h 09 (HNE), le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia a rendu une ordonnance mettant fin à la désignation du ministère de la Défense des États-Unis. Société en tant que «Compagnie militaire communiste chinoise» (CCMC). Avec l’annulation de cette désignation, le tribunal a procédé à la levée formelle de toutes les restrictions imposées aux citoyens américains d’acheter ou de céder des titres de la société.

Donc, toutes les restrictions sont levées qui a empêché les entreprises et les utilisateurs d’investir dans la société, qui a été introduite en bourse le 6 juillet 2018. La société s’est assurée d’être une « société ouverte, transparente, cotée en bourse et gérée de manière indépendante » et elle « continuera à fournir une technologie grand public de confiance. produits et services aux utilisateurs. «

Il convient de noter que la liste noire que Xiaomi a inscrite n’est pas la même que la liste noire de Huawei. La liste sur laquelle figurait Xiaomi géré par le ministère de la Défense, tandis que Huawei est géré par le ministère du Commerce.

Précisément pour ça Xiaomi n’a pas souffert des mêmes problèmes que Huawei (perdant l’accès aux services mobiles de Google, entre autres), bien qu’après l’annonce du ministère de la Défense, ils aient fait face à une baisse significative de la valeur de leurs actions.