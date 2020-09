C’est officiel. Le Salon de Los Angeles est annulé et ne revient qu’en mai 2021

A l’heure où des rumeurs faisaient état que l’événement pourrait avoir lieu plus tard cette année, l’organisation du Los Angeles Auto Show, USA, vient de confirmer, officiellement et définitivement, l’annulation de l’édition 2020, fixant, maintenant, la date de la prochaine édition: du 21 au 31 mai 2021.

L’annonce de l’annulation définitive a été faite dans une déclaration de la directrice exécutive du Salon de l’auto de Los Angeles, Lisa Kaz, ajoutant, concernant la nouvelle date, que «le week-end du Memorial Day est un moment fantastique pour promouvoir des actions à l’étranger et présentation du produit. La météo de Los Angeles crée d’excellentes opportunités pour un salon au printemps.

Avec le passage au mois de mai, le LA Auto Show apparaîtra entre le New York Motor Show, prévu pour la période du 2 au 11 avril, et le Detroit Motor Show, du 19 au 26 juin.

Photos: LA Auto Show 2019

Cependant, et avec une telle proximité entre les trois, le plus certain est que, en particulier les constructeurs automobiles européens, ils finissent par choisir d’être présents, seulement à un ou deux des trois événements.

Pourtant, le président de la Los Angeles New Car Dealers Association, David Ellis, estime que la programmation du salon de Los Angeles aidera à stimuler les affaires parmi les représentants locaux.

Rappelons, en outre, que le Salon de l’auto de Los Angeles 2021 aura lieu au Los Angeles Convention Center, même si et compte tenu de l’incertitude que la pandémie de coronavirus motive encore dans le monde, il est difficile de relever des certitudes, même si huit mois plus tard.

Tout dépendra de la progression de la lutte contre la pandémie…

