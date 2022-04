C’est officiel! La dernière saison de Shingeki no Kyojin aura une partie 3 et a déjà une date de première

Animé

Enfin, l’une des rumeurs qui circulaient sur l’anime ces derniers mois s’est confirmée. Il y aura plus de chapitres qui culmineront l’histoire. A voir quand ils arriveront !

© Twitter @anime_shingekiC’est officiel! La dernière saison de Shingeki no Kyojin aura une partie 3 et a déjà une date de sortie.

Les fans du monde entier attendaient ce dimanche comme le dernier jour qu’ils verraient Shingeki no Kyojin, l’une des séries animées les plus populaires à partir de 2013. Cependant, il y avait une rumeur selon laquelle l’histoire ne se terminerait pas encore et cela a finalement été confirmé à midi en Amérique latine. Non seulement ils l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, mais ils ont également publié sa date de sortie. Voyez combien de temps vous devez attendre!

Au Japon, le 87e épisode de l’émission a été diffusé, intitulé « L’aube de l’humanité »qui avait le synopsis suivant : « Ils l’ont vu ce jour-là. Ce dont ils ont parlé ce jour-là. Ce qu’ils ont choisi ce jour-là. Tout cela était ce qu’il voulait. ». Comme cela s’est produit en mars 2021 après le chapitre 75, il y avait une déclaration informant de la continuité de l’histoire épique avec un petit clip qui a ajouté des milliers de reproductions en quelques minutes.

Les fans ont revécu les moments d’incertitude de l’année dernière, où le nombre d’épisodes annoncés pour le dernier épisode ne semblait pas suffisant pour avoir une adaptation complète. Pour cette deuxième partie, seuls 12 ont été confirmés, donc encore une fois, il y avait des doutes quant à savoir si nous verrions ce qui était publié dans le manga dans son intégralité.et il est clair qu’une fois la dose de ce qui est arrivé en 2022 était également plus faible, puisque un troisième tour a été confirmé.

La production de carte l’ont officialisé sur leurs réseaux sociaux avec une vidéo qui montre Mikasa, Armin, Levi, Hange, Jean, Connie, Reiner, Annie, Gabi et Falco, qui sont au sommet d’une empreinte de titan. Immédiatement, le titre de l’anime, ainsi que les noms de certains de ces personnages, sont devenus une tendance mondiale en raison de l’annonce.

+Quand la partie 3 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin est-elle diffusée ?

La confirmation qu’il y aura plus d’épisodes n’a pas été la seule chose qui a été publiée, puisque nous savons aussi quand ils arriveront. Selon le communiqué, partie 3 finale de la saison Shingeki no Kyojin sera disponible en 2023. Pour le moment, aucun jour précis n’a été annoncé et nous devrons sûrement attendre plusieurs mois jusqu’à ce qu’il soit connu avec précision.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂