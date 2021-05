C’est officiel: Grey’s Anatomy obtient la saison 18! Quand ça sort?

Enfin vint la nouvelle que les fans de L’anatomie de Grey: Le drame médical a été renouvelé par ABC et aura la saison 18. Cela a été rapporté par différents médias américains, tels que Date limite, variété et The Hollywood Reporter, qui a affirmé que leur star et producteur exécutif, Ellen Pompéo, avait prolongé les négociations avec le réseau de télévision et signé un nouveau contrat millionnaire pour revenir pour une livraison de plus. Quand ça sort?

La suite du spectacle était un vrai mystère pour les fans, qui suivent chaque épisode avec passion et le démontrent sur les réseaux sociaux en étant une tendance tous les jeudis soirs. Comme l’indiquent les sites, des discussions importantes ont eu lieu avec l’interprète de Gris Meredith, qui en mars a déclaré: « Honnêtement, nous n’avons pas encore décidé. En ce moment, nous essayons de voir ce qui est le mieux. »

Ces mots sont tombés comme un seau d’eau froide sur les fans, pensant que la clôture de l’histoire se rapprochait de plus en plus, et voyant également que le protagoniste traversait la maladie de Coronavirus et que sa mort pourrait également être une possibilité très spécifique en saison 17. Cependant, tout a changé avec la grande nouvelle de ce lundi, sachant qu’il y aura plus du succès de Shondaland.

Comme signalé Date limite, Disney TV Studios a conclu en mars un nouvel accord majeur avec Krista Vernoff, le showrunner de la série, ainsi qu’avec de nouvelles augmentations de salaire pour Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr.à la fin de leurs contrats cette année. De plus, il a été pris en compte que toujours l’émission numéro un sur ABC, dans le public entre 18 et 49 ans, attirant 8,3 millions de téléspectateurs au total.

+ Quand la saison 18 de Grey’s Anatomy a-t-elle lieu?

Depuis sa création en 2005, septembre a été le mois clé pour le lancement de l’émission et mai pour l’achèvement de chaque tranche. En raison de la pandémie de coronavirus, ils ont eu des retards de production et la partie 17 est arrivée en novembre. Donc, La saison 18 de Grey’s Anatomy arriverait dans la dernière partie de cette année, entre octobre et décembre.