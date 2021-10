C’est officiel : Dune de Denis Villeneuve obtient une suite pour 2023

Depuis des années, nous nous demandons si le réalisateur Denis Villeneuve aurait la chance de terminer son adaptation de Dune , le livre de science-fiction de Frank Herbert en 1965 . Le premier film vient de sortir ce week-end (et se porte plutôt bien financièrement), mais il n’adapte que la moitié du premier livre. La question était ouverte de savoir si Warner Bros. et Legendary laisseraient Villeneuve faire une suite pour terminer le reste du roman – et nous avons enfin une réponse.

Selon The Hollywood Reporter , Dune: Partie 2 est officiellement lancé. « Nous ne serions pas arrivés à ce point sans la vision extraordinaire de Denis [Villeneuve] et le travail incroyable de son équipe talentueuse, des scénaristes, de notre casting stellaire, de nos partenaires chez Warner Bros., et bien sûr des fans », a déclaré dans un communiqué de presse. « Voici plus de Dune . »

Villeneuve est clairement aussi ravi. Il a publié sa propre déclaration, notant que: « Je viens de recevoir des nouvelles de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune: Part Two . C’était un de mes rêves d’adapter Dune de Frank Herbert et j’ai les fans, les acteurs et l’équipe, Légendaire, et Warner Bros. à remercier pour avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début. »

« Le casting de la deuxième partie du film n’a pas encore été annoncé », selon Variety , « mais de nombreux membres de l’ensemble, comme [Timothée Chalamet] , ont déclaré qu’ils étaient prêts à revenir pour plus. Quant à Villeneuve, pas il a seulement réalisé son plus gros succès au box-office, mais il est aussi en train d’adapter le roman à sa façon. »

QUAND EST-CE QUE DUNE: PARTIE 2 SORT?

Ne voulant clairement pas perdre de temps, le président du Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, a même confirmé une date de sortie pour la suite avec l’annonce: Dune: Part Two sortira en octobre 2023. Quand il atterrira, ce sera d’abord dans les salles et sur HBO Max plus tard. Ce premier film est tombé sur le service de streaming en même temps qu’il a atterri dans les salles, mais c’est une expérience conçue pour durer jusqu’à la fin de l’année.

Octobre 2023 est dans deux ans, mais le premier film a été difficile à réaliser et il faudra un certain temps pour rassembler tout le monde pour tourner la deuxième partie. Et qui sait? Peut-être qu’en attendant, les studios donneront à Villeneuve le feu vert pour réaliser le troisième film Dune dont il rêvait .