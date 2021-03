C’est nous: quand il sort et comment regarder l’épisode 11 de la cinquième saison

‘C’est nous’ Il a repris sa cinquième saison la semaine dernière, après une période de non diffusion pour des raisons qui n’ont pas encore été révélées, mais on estime que cela était dû à plus d’inconvénients avec la pandémie de coronavirus. Maintenant, la situation semble s’être normalisée pour terminer le tournage et il n’y aurait plus de report. L’histoire se poursuivra avec l’épisode 11 et nous vous dirons quand il arrivera.

Dans le chapitre précédent, nous avons eu les retrouvailles attendues entre Kate et Kevin Pearson, dans un dîner qui a réuni deux mondes similaires mais différents en même temps, depuis Toby a perdu son emploi et n’a permis aucune aide de l’un des trois frères, en plus de préciser que c’était « deux familles différentes ».

Après la petite discussion à la table, il était temps de s’excuser et de se réconcilier pour les mots croisés, mais Kevin a demandé à Kate que s’ils avaient des problèmes d’argent à l’avenir, n’hésitez pas à lui parler. Après avoir dit au revoir au couple, le père récent reçoit la visite de son oncle pseudo comme une surprise, où il rencontrera les nouveaux petits-enfants de Jack.

Pendant, Randall a un lien avec Malik parce que la mère biologique de sa fille veut être de nouveau dans sa vie et qu’elle ne sait pas quoi faire, elle demande donc son avis en raison de son histoire personnelle. Cela lui pose des problèmes avec Deja, mais cela est résolu après avoir expliqué qu’il sera toujours dans son équipe, quoi qu’il arrive.

+ Quand et à quelle heure se déroule l’épisode 11 de la saison 5 de This Is Us en première?

Le 11e chapitre de la cinquième saison de This Is Us aura sa première officielle le mardi 23 mars, mais aux États-Unis. Il arrivera en Amérique latine 24 heures plus tard, puis nous aurons le nouvel épisode en Amérique latine le 24 mars à 23 heures. par l’écran de Série Star Premium.