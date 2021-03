C’est nous: quand il sort et comment regarder l’épisode 10 de la saison 5

‘C’est nous’ C’est l’une des séries les plus aimées, mais la pandémie de Coronavirus l’a déjà jouée à plusieurs reprises, obligeant la production à suspendre la diffusion de la cinquième saison à trois reprises, provoquant ainsi la colère de ses fans. Après quelques semaines sans passer à l’antenne, l’émission qui raconte l’histoire de la famille Pearson sera de retour pour son chapitre 10. Quand ce sera le cas?

Beaucoup de choses ont changé pour les frères dans cette cinquième tranche, à commencer par la paternité de Kevin et Madison, accueillant ses jumeaux, Nicolas et Frances. On note également sa décision d’abandonner le film qu’il tournait au moment de l’accouchement et de tout laisser à sa famille, jusqu’à s’engager officiellement auprès de la mère de ses enfants.

Randall passer par un moment très spécial en apprenant plus sur sa mère biologique, Laurel, quand il a rencontré Hai, son dernier partenaire, à la Nouvelle-Orléans. Là, il a voyagé avec sa femme, Beth, et découvert un passé inimaginable. En outre, au retour du voyage, le couple accompagnait pratiquement Madison, qui attendait Kevin, et cela a reconnecté les frères. qui avait eu un combat acharné lors de la saison 4.

Kate a ajouté un autre membre à la famille Pearson. Il s’agit de Hailey rose, qu’ils ont adopté avec un accord avec sa mère biologique pour que la fille sache toujours ce qui s’était passé afin qu’elle ne traverse pas les problèmes de Randall, mais la mère a décidé de se retirer, alors que Toby, son mari, Il a avoué avoir perdu son emploi au milieu de la pandémie de Covid-19 et ils ne passent pas un bon moment.

+ Quand l’épisode 10 de la cinquième saison de This Is Us fait-il la première?

Le dixième épisode de la saison 5 de « This Is Us » sera diffusé le mardi 16 mars, mais ce sera aux États-Unis. Il arrivera en Amérique latine 24 heures plus tard, ensuite Nous aurons le nouvel épisode en Amérique latine le 17 mars à 23 h sur l’écran de la série Star Premium.